Otra vez un Juez envuelto en polémica

Adeeentro

Todo estaba perfectamente organizado. Desde la presidencia del Concejo Deliberante impartieron la directiva de organizar puntillosamente la apertura de sesiones ordinarias.

Las nuevas autoridades, emulando a lo realizado en el Congreso de la Nación, pretendían ser muy celosos con el protocolo y los invitados al acto encabezado por el intendente Federico Susbielles.

Para evitar que desde el Ejecutiva coparan la “parada”, y que quedara en claro que estaban de “visitantes”, la lista era muy restringida. Solo incluía secretarios y algunos funcionarios de alto rango.

Filtrado el dato de que no podrían entrar masivamente, un pícaro -de años en la militancia peronista- la mandó cambiada e hizo trascender que el horario de la apertura se adelantaba una hora. De esta manera, todos los que quisieron ir -de segundas y terceras líneas- se mandaron al palacio legislativo local y entraron antes de que se desplegara el protocolo. Así evitaron ser chequeados por quienes estarían en la puerta chequeando la lista de invitados.

Es más, los lugares fueron ocupados como en el juego de la silla, más allá de que algunos estaban identificas. Por supuesto, una vez adentro nadie atinó a retirarlos.

Los invitados se comportaron racionalmente, más allá de alguna tensión con un joven integrante de la tribu tuittera amarilla/libertaria. Según pudo saber esta sección, la coqueta presidenta del Cuerpo María Teresa Gonard se horrorizó con la masividad de la “hinchada” visitante. Y juró que el año que viene “nos se le escapará la libre y podrá decir ´afueraaaa`”.



Salidas

La semana pasada, un peligroso delincuente quedó detenido luego de intentar matar a su hermano para quedarse con una casa que habían heredado de su padre.

Roberto Jesús Tobar Cabeza atacó a Juan Gabriel en el interior de la vivienda de calle Berutti al 3200. Lo amenazó de muerte mientras le apuntaba con un revolver calibre 22 en la nuca. Para completar el cuadro de situación, Jimena -hermana de ambos- tomaba partido por el agresor y lanzaba cuchilladas.

Lo descripto podría ser un episodio más de la violencia urbana que se vive a diario a nuestra sociedad. Sin embargo, en este caso, hay ribetes que merecen ser analizados y que vuelven a poner en discusión la tarea judicial. En particular, la de un magistrado conocido de esta sección: Onildo “Yiyo” Stemphelet.

Esta vez el juez no queda en el foco de atención por sus alborotos fuera del juzgado, sino por sus fallos. Hace un mes, Roberto Tobar Cabeza fue liberado bajo libertad condicional por Stemphelet pese a que los informes psicológicos lo desaconsejaban.

El criminal había sido condenado a la pena de 9 años de cárcel en 2016 por pegarle un escopetazo en el pecho Miguel Ángel Velazco en Villa Miramar. La víctima sobrevivió a las heridas luego de varias operaciones en el Hospital Penna.

Ahora, a un mes de haber sido beneficiado con la condicional, Tobar Cabeza volvió a mostrar su ferocidad y peligrosidad. Esta vez contra su hermano. Quedó detenido y acusado del mismo delito por el que purgara condena: tentativa de homicidio.

La controversia no está dada porque un convicto liberado por un juez vuelva a delinquir. Los jueces no tienen la bola mágica y -aún si la tuvieran- no pueden accionar antes de que se produzca el delito. Sin embargo, en este caso, Stemphelet tuvo la potestad de no liberarlo. Y lo más polémico: lo hizo a pesar de que los informes necesarios para otorgar un beneficio lo desaconsejaban.

El peritaje psicológico señaló que Tobar Cabeza registra sanciones disciplinarias y que las mismas “dieron cuenta de su dificultad para atemperar la embestida pulsional”. En tanto, el dictamen del Departamento Técnico Criminológico concluyó que “posee dificultades en lo que respecta a su adaptación a las normas conductuales que se basan en la buena y sana convivencia”.

Además, vago.

Por último, uno de los dictámenes realizados en el penal describe al detenido como un verdadero parásito: “Ha hecho caso omiso a la propuesta sugerida de incorporarse a alguna actividad que le permita un uso productivo de su estadía en detención”.

Y por eso califica de “inviable” otorgarle la libertad condicional.

Por último, el informe de Desempeño Institucional señala que “entre los meses de enero de 2021 y agosto de 2023 Tobar fue -en varias oportunidades- reubicado por problemas de índole convivencial, siendo esto producto de sus dificultades para adaptarse a las normas de conducta”.

Antes de que vuelva a ser noticia, el 6 de febrero la fiscalía había rechazado la libertad de Tobar Cabeza. “En el presente caso, si bien el encartado se encontraría en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional solicitada, no se observan cumplidos otros presupuestos necesarios para la procedencia del beneficio en cuestión”.

El 20 de febrero pasado, la Cámara de Apelaciones emitió un fallo y le dio la razón a la fiscalía. Señaló que el delincuente debía seguir preso.

Sin embargo, Tobar Cabeza nunca volvió a ser arrestado pues la discusión técnica seguiría en el Tribunal de Casación Penal. Como se sabe, aunque a la sociedad en general le cueste asimilarlo, muchos fallos -aunque algunos sí- no son de cumplimiento automático sino hasta que estamentos superiores definan para que lado inclinan la balanza.

Así las cosas, con la condicional revocada en los papeles, pero no en la realidad, Tobar Cabeza volvió a atacar: esta vez casi mata a su hermano.

Es más que claro que las contrariedades del juez Stemphelet siguen siendo por las “salidas” propias o ajenas.



“Halcón”

El viernes pasado el Congreso estuvo plagado de gente que no quería perderse el discurso de Javier Milei. Los balcones del recinto de diputados fueron colmados por funcionarios y allegados al presidente. Pero uno de los asistentes sorprendió a la gente de nuestra región.

Junto a los integrantes del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello se encontraba el exintendente de Coronel Rosales, Mariano Uset. Aunque no se le conoce ningún cargo, se supo está colaborando con esa cartera del Ejecutivo Nacional. Estuvo sentado junto a Pablo De la Torre (hermano de Joaquín), quien es secretario de Niñez, Adolescencia y Familia; y a Rodrigo “Roco” Aybar (que responde políticamente al Rodrigo Valenzuela), quien está en un área clave, que por ejemplo, administra todo el universo del plan Potenciar Trabajo.

Uset siempre coincidió con el pensamiento de los “amarillos” más cercanos a Patricia Pullrich y al resto de los “halcones”, que ahora forman parte del gobierno de Milei, o por lo menos apoyan su intención de cambio. De hecho, tras el discurso presidencial, el exalcalde tuiteó: “Resumen de lo hecho y un llamado que requiere generosidad y compromiso: Pacto de Mayo”.



Copa

A mitad de año, más específicamente del 12 a 16 de agosto, se realizará en la Universidad Nacional del Sur, lo que podríamos llamar la “Copa América” de la informática, aunque no se trate de una competencia, sino de una gran reunión de referentes de distintos ámbitos relacionados con ese rubro, que disertarán, debatirán, y presentarán avances tecnológicos en la materia. El nombre formal es CLEI 2024 (Conferencia Latinoamérica de Informática), aunque en esta oportunidad vendrán invitados de toras partes del continente, como Estados Unidos.

Entre los temas que serán tratados se encuentran la inteligencia artificial, la agro informática, la informática relacionada con la salud, jornadas vinculadas a la educación, la industria, la tecnología aplicada, la ciberseguridad y la ciberdefensa, la informática y el Estado. Todas charlas dictadas por las mentes más destacadas de América.

“Va a haber muchas actividades académicas en el campus de la UNS, pero también otras en distintos espacios tecnológicos de Bahía, y varias van a ser abiertas a la comunidad. Además de la universidad, estará involucrado el Conicet. Las personas que llegarán son de nivel mundial. Este es un reconocimiento enorme para nuestra ciudad”, comentó un bahiense que sabe mucho del tema y que, seguramente, estará como un nene en una juguetería.