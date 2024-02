La operaron de cáncer y la obra social no le cubrió el tratamiento de radioterapia

Vanessa Marinangelli es una tresarroyense de 39 años que tiene meses luchando con la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares (OSPACP) para que le cubra el tratamiento posterior a una operación por cáncer de útero que debe hacerse en Bahía Blanca.

“En septiembre me hacen una cirugía que es una histerectomía y debo finalizar con el tratamiento de radioterapia, que consiste en en 25 sesiones, y luego hacerme una braquiterapia. La obra social social propuso otro tratamiento al cual mi médico se opone porque tiene 100 veces más toxicidad de la que yo necesito para mi organismo”, explicó en el programa Amo Viajar.

Ante esta circunstancia, Marinangelli recurrió a la Justicia en diciembre luego de que agotó la la instancia extrajudicial. Cansada de llamar, de ser maltratada por los representantes de la OSPACP en Bahía, interpuso un recurso de amparo y la obra social emite un cheque de pago diferido sin especificar ni el lugar ni el banco.

“El cheque no se sabe dónde está. Ya pasó un mes de eso y ellos no saben cómo solucionar porque lo único que figura es que el cheque está en la calle Lima 355, pero no específica qué banco ni en que ciudad. Está a nombre del entro Centro Radioterapéutico de Excelencia Oncológica (CREO)”, agregó.

La angustia de Marinangelli crece con cada día que pasa, porque “el tratamiento debía habérmelo hecho en las seis semanas después de la cirugía. Ahora ellos ni siquiera me me garantizan el tratamiento. Y yo no sé cómo está dentro de mi organismo y para mí es desesperante, porque solo imaginarme que puede haber vuelto la enfermedad porque ellos no cumplieron”.

“Ya no sé que más hacer, y la realidad es que si yo no tuviera esa obra social, ya estaría recuperada. Llamar a la sede de Bahía Blanca es perder el tiempo, empecé a llamar el lunes y logré que me atendieran el viernes de la semana pasada. pero no tienen predisposición. Es una indignación que no te orienten”, aseguró.