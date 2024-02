Milei en Washington: abrazo con Donald Trump y un discurso económico

El presidente Javier Milei tuvo este sábado un encuentro con Donald Trump y se dieron un fuerte abrazo en el marco de una conferencia conservadora en Washington, aunque el libertario evitó meterse en la campaña política estadounidense al brindar un discurso más bien técnico. Sin embargo, pidió a la audiencia que “no dejen avanzar el socialismo”.

La intervención de Milei y la posibilidad de una reunión con el ex presidente era seguida de cerca por la Casa Blanca porque el principal orador fue Trump, el rival demócrata de Joe Biden para las elecciones de noviembre.

El encuentro fue muy breve, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), y apenas duró un minuto y medio. Fue cuando Trump bajó del escenario tras su discurso y todavía se escuchaba la canción YMCA, de Village People, de fondo. Milei lo esperaba y se saludaron con un fuerte abrazo.

“¡Make Argentina great again!”, dijo Trump. “¡Viva la libertad carajo!”, respondió Milei. Se sacaron la foto en el backstage, mientras el argentino hacía su característico gesto con el dedo levantado. “Gracias por todo el trabajo que hizo por mí”, “fue muy generoso conmigo”, “estoy muy feliz”, le dijo el libertario, en referencia a los elogios que le dedicó el magnate cuando Milei ganó la presidencia.

El argentino dijo a Trump que esperaba verlo de nuevo y reconoció la gestión del republicano: “Usted ha sido un gran presidente”, le dijo.

Poco antes, Trump había elogiado en su discurso a Milei: “Está aquí el presidente argentino Javier Milei que ha tenido muchísima publicidad. El es un gran caballero. Ustedes saben: MAGA, Make Argentina Great Again”, dijo evocando a su propio slogan de campaña “Make America Great Again”. Y agregó: “Es un tipo fabuloso y uno de los pocos que pueden realmente hacerlo”.

“¡Viva la libertad, carajo!”, lanzó Milei su grito de guerra desde el estrado, mientras algunos de los presentes lo vivaban. “Lindo día para hacer temblar a la izquierda”, sonrió y atizó a la audiencia.

Pero enseguida bajó el tono y su discurso teórico marcó un fuerte contraste con el de Trump, lleno de anécdotas, ironías e imitaciones del supuesto caminar cansino y algo desorientado de Biden.

De traje y corbata oscuros, con sus antojos puestos, Milei pronunció su discurso que se asemejó más bien al de un profesor. “Dado mi impacto en la conferencia de Davos en la que señalé que Occidente está en peligro, dado el avance de ideas socialistas y estatistas haré foco en los aspectos técnicos de esas perspectivas políticas”, dijo.

Habló de Pareto, de la teoría de crecimiento del palo de hockey y otros temas. “La propiedad privada y los mercados libres determinan los precios y en sla base del cálculo económico. Por eso es que el socialismo en ninguna de sus vertientes puede funcionar”, dijo. “Cuanto más estado hay más violencia, más distorsión de precios y peor funciona el sistema”, agregó.

Habló de la Argentina, dijo que había 380.000 regulaciones que traban el crecimiento económico y las medidas que el gobierno estaba tomando que dan “más libertad a los argentinos”. “La casta corrupta incluye políticos ladrones que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos, por medios de comunicación corruptos que están enojados porque le sacamos la pauta oficial, los sindicalistas que se ocupan de sus negocios por encima de la gente y por profesionales funcionales que viven de defender a estos corruptos y viven del Estado”.

“Verán la pelea que estamos dando. Pero no nos vamos a rendir en hacer a la Argentina grande otra vez”, dijo recreando el slogan de Trump.

Sin embargo, al finalizar su discurso levantó el tono político: “El mensaje es el siguiente: No dejen avanzar el socialismo, no avalen la regulaciones, no dejen crecer al estado, no permitan la agenda asesina del aborto, y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social”. En ese momento la audiencia, entusiasmada, se puso de pie.

“Vengo de un país que compró esas ideas estúpidas pero que de ser uno de los más ricos del mundo ahora está en el lugar 140. No entreguen su libertad, peleen por su libertad. Si no pelen por la libertad los van a llevar a la miseria”, aseguró.

