Milei: “Estamos a un tiro de dolarizar”

Javier Milei ratificó este miércoles que “sigue con la idea” de dolarizar la economía argentina y adelantó que con el tipo de cambio de mercado las condiciones son favorables. Además, le respondió a Cristina Kirchner luego de que publicara un documento con críticas a su gestión.

“Sigo con la idea de dolarizar”, ratificó Milei en una entrevista en La Nación + y agregó: “Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central”, dijo al ser consultado sobre la posibilidad de dolarizar la economía, una de sus banderas de campaña. “Nosotros emitimos dinero para comprar dólares, de hecho compramos 7 mil millones de dólares”, agregó. Hoy al tipo de cambio de mercado, estás a un tiro de dolarizar”, advirtió.

“Falta limpiar el resto de los pasivos remunerados -pases- y lo que necesitas es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida. La idea está, pero demanda tiempo. Si siguiéramos limpiando el balance del BCRA al ritmo que lo hacemos, el FMI estima que nosotros podemos abrir el cepo a mitad de año. Yo prefiero ver los números”, agregó.

Además, le respondió a Cristina Kirchner, quien este miércoles publicó una carta de 33 páginas con fuertes críticas hacia el Presidente y al modelo económico y social que está impulsando La Libertad Avanza desde la Casa Rosada. Principalmente, el jefe de Estado hizo referencia a los cuestionamientos por el modelo elegido para combatir la inflación y apuntó directamente contra los argumentos de la ex vicepresidenta calificándolos de “una precariedad conceptual grosera”.

“La economía no es una ciencia exacta, que usemos matemática no le da crédito para considerarse una ciencia exacta. Si dejas de emitir, tarde o temprano la vas a exterminar a la inflación. Por más que no le guste a Cristina Kirchner, la inflación es siempre un fenómeno monetario que se genera por la excesiva oferta de dinero”, comenzó el mandatario.

Y continuó: “El modelo de Cristina es la base de la decadencia argentina. Para ella lo que genera la inflación es la falta de dólares y eso es de una precariedad conceptual grosera que la podría haber entendido en la década del 60. Ella dice que en realidad el problema surge que cuando vos devalúas hay inflación. El problema es que vos devalúas porque tenés un problema de restricción externa y el financiamiento que necesitas de la cuenta corriente no lo conseguís en el mercado y por eso devalúas y ahí generas inflación”.

Durante la entrevista, el Presidente se refirió a la Ley Ómnibus que no logró ser aprobada en la Cámara de Diputados. En ese sentido, recordó que la medida tenía dos objetivos: “Plantear las reformas y ordenar el espectro de la política”. “Lo maravilloso es que cuando la empezaron a desguazar dejaron evidencia porque dejaron los dedos sucios. Ahí quedó en claro quiénes quieren cambio y quiénes quieren seguir con sus privilegios”, resaltó.

“Yo estoy contento porque logré el objetivo: con tener una ley mala prefiero no tener una ley. Y en 2025, cuando haya elecciones, va a ser una depuración porque nosotros le vamos a recordar a la gente quiénes son los que no apoyaron el cambio y no van a renovar sus bancas”, adelantó y definió a los diputados que votaron en contra como “delincuentes”.

Fuente: Infobae