Al ángulo: otro golazo de Enzo Fernández para el Chelsea de Pochettino

El Chelsea de Mauricio Pochettino parece comenzar a levantar su nivel y mucho tiene que ver Enzo Fernández. El volante argentino, de 23 años, ya venía de ser figura ante el Aston Villa por la FA Cup, y este lunes cerró la victoria de su equipo por 3 a 1 ante el Crystal Palace con una verdadera obra de arte. El ex River Plate de Argentina viene de convertir, de tiro libre, ante el Aston Villa de Dibu Martínez, guardametas campeón del mundo.

El mediocampista campeón del mundo con la Albiceleste venía manteniendo una buena actuación en el cerrado triunfo de los Blues. Pero el cotejo le tenía reservado un rol especial. A los 93 minutos, Cole Palmer encabezó un contragolpe a toda velocidad desde la derecha hacia el centro, recorriendo más de 50 metros con el balón.

Casi al mismo ritmo corrió el ex River, ofreciéndose como vía de pase. El ex Manchester City lo vio y le cedió el esférico en cortada, dejándolo mano a mano con el arquero Dorde Petrovic. Pero no contaba con la recuperación del defensor Daniel Muñoz. De todos modos, Enzo sorteó su resistencia con un enganche, dejándolo tendido sobre el césped.

El colombiano buscó obstruirlo desde el piso. No obstante, Fernández hizo la pausa, eligió dónde patear, y ubicó su remate en el ángulo superior derecho del arco del Palace para celebrarlo con enjundia. “¡Gol! ¡Vamooos”, gritó repetidamente ante los fanáticos, en un gesto que fue captado por la cámara.

