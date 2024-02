Brutal asesinato de un adolescente a la salida de una fiesta en Neuquén

Un adolescente de 13 años fue asesinado de una puñalada en el pecho minutos después de haber salido de la Fiesta de la Confluencia, en Neuquén. El hecho tuvo lugar en la esquina de avenida Olascoaga y Fray Mamerto Esquiú, en dicha capital provincial. La víctima fue identificada como Carlos Joel Limache. Según indicaron testigos, “Carlitos” había ido al festival con una de sus hermanas, la pareja de ella y su familia. Luego del recital de Callejero Fino, decidieron irse y en el camino frenaron en un almacén para comprar fiambre.

“Estos chicos venían gritando y fueron a insultar al cuñado de mi hermana que salió a ver por qué lo agredían. Ahí se acercó mi hermanito para ver y vinieron otras personas directamente a apuñalarlo en el medio del tórax”, relató Paola, hermana de la víctima en redes sociales. Limache resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia en un auto particular a un hospital cercano, donde finalmente falleció.

Al respecto, los familiares denunciaron que la policía que estaba en las inmediaciones del festival no colaboraron: “Ellos dijeron que no se podía hacer nada, no lo podían trasladar porque no tenían una orden para llevarlo. Lo trasladó un auto particular, que se ofreció porque mi hermano se estaba desangrando en el piso”.

Por otro lado, Paola aseguró que lo atacaron por error porque no habían tenido ninguna discusión con los agresores. Asimismo, señaló: “El que lo apuñaló estaba dentro de la Fiesta de la Confluencia y buscaba conflicto con otra gente”. “No fue un robo ni un ajuste de cuentas. Fue una equivocación, se confundieron de persona agarrándolo por la espalda”, remarcó.

La Policía detuvo a un adolescente que acompañaba al homicida al momento de la agresión. El fiscal de delitos juveniles, German Martín, lo imputó por el delito de “homicidio simple” y pidió su arresto excepcional por un plazo de 10 días. Finalmente, el juez del fuero juvenil que dirigió la audiencia avaló la acusación llevada adelante por el representante del Ministerio Público Fiscal y convalidó el pedido de arresto excepcional del imputado. Mientras tanto, continúa la búsqueda del autor del hecho y del otro cómplice.

Con información de TN