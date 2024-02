Lali confirmó su relación con Pedro Rosemblat

Después de algunos idas y vueltas, y ciertas señales, Lali Espósito terminó con los rumores y confirmó su relación con Pedro Rosemblat. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una serie de fotos que muestran el íntimo momento que compartieron en la playa. Bajo un cielo celeste, y con un intenso sol, la pareja se mostró muy feliz.

Entre besos, risas y abrazos, la artista y el conductor decidieron alejarse de la vorágine y compartir un momento de tranquilidad durante el verano. Así lo muestran en las imágenes donde se los ve caminando solos en una playa desierta. El carrusel que publicó la autora de ‘Disciplina’ resume cómo fueron sus días y los diferentes recuerdos. Desde el relax en la arena hasta los divertidos momentos en la cocina.

Una de las imágenes que sacó la actriz muestra a Rosemblat con el torso desnudo, mientras le condimenta el almuerzo a su pareja. A su lado, el joven tiene una botella de vino, dando cuenta del almuerzo que pasarían juntos. Sin embargo, todas las fotos no fueron sacadas por la cantante, ya que en una de ellas la cámara la sostenía el conductor. Parado desde la puerta de la cocina, el comunicador enfocaba a la artista. Con pantuflas negras en sus pies, y un camisón celeste, Lali se disponía a lavar una olla. Al ser sorprendida, ella la levantó con su mano derecha y sonrió.

Entre tanta paz y tranquilidad, la pareja también vivió momentos románticos en la playa. Así lo mostraron en el conjunto de fotos, donde se los ve sentados mientras él la abraza por la espalda. Al instante, Rosemblat le da un beso y Lali sonríe.

La felicidad de la pareja fue celebrada por los 12 millones de seguidores de la cantante, quienes en menos de una hora se manifestaron con miles de likes y comentarios. Así el posteo superó los 330.000 me gusta y 21.200 comentarios. En línea con Lali, Rosemblat compartió en sus redes sociales el posteo y agregó una captura de una nota de Infobae que decía “Proyecto de ley sobre blanqueo”, junto a tres emojis de corazón; en una clara referencia a la confirmación de su relación amorosa.

La primera foto que había circulado de la pareja fue cuando ambos fueron vistos en un bar en el barrio porteño de Palermo, sentados uno al lado del otro. “Hace bastante que están saliendo, se están conociendo. La están pasando bien sin rótulos”, señaló la periodista Maite Peñoñori, en LAM, de acuerdo a la información que le llegó de parte del entorno del humorista.

Días después, se los vio caminando por las calles de Buenos Aires, si bien no parecían tener una cercanía excesiva o romántica, tampoco se ocultaban. De esta manera dejaban ver que optaban por vivir su relación sin ataduras ni etiquetas. En ese momento, Rosemblat fue abordado por las cámaras de LAM cuando ingresaba a la radio en la misma jornada en que cumplía años, ante lo que la primera consulta fue sobre los regalos que pudiera haber recibido: “Entiendo que mis compañeros me van a regalar algo”, aseguró, tras lo cual se le preguntó por su vínculo con la cantante tras conocerse las imágenes en que se los veía juntos y ante ello expresó: “Me cruzaron en una esquina. Yo estaba parado en un poste y vino un colega de ustedes. Impresionante”.

Sin embargo, al preguntársele por su vínculo con la cantante aclaró: “Imaginate que cualquier cosa que yo diga será usado en mi contra. Yo opino de Milei, de Caputo, pero de esas cosas no”, intentó esquivar, aunque terminó revelando: “Ella es una capa total”. Incluso fue consultado sobre la posibilidad de que la intérprete haya sido vista en el estudio desde donde transmite su ciclo. Y allí apeló a la ironía con otra pregunta: “¿Estuvo acá?”.

De esta manera, Lali Espósito, reconocida como una de las grandes artistas pop de su generación, y Pedro Rosemblat, con una extensa carrera en comunicación y humor político, confirman su relación después de tantas especulaciones.

