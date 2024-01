La dura situación que atraviesa Silvina Escudero

Hace varios meses que Silvina Escudero se mantiene alejada de los medios masivos con un perfil mucho más bajo que con el que se la conoce en el ambiente. En ese sentido, en las últimas horas decidió romper el silencio en un móvil con “Intrusos”, ella que había logrado instalarse en la industria contó los motivos que la llevaron a estar lejos.

“Me pasó algo que fue muy feo. La pasé feo. Y lo compartí con mi círculo íntimo, fue muy personal, privado”, comenzó diciendo un poco emocionada y con la voz entrecortada. En el ciclo que conduce Flor de la V respetaron su silencio parcial y no quisieron indagar demasiado en la cuestión.

Horas más tarde, en LAM, fue Ángel De Brito quién con autorización y por pedido de ella, contó que es lo que le viene sucediendo a Silvina. “Silvina Escudero me pidió que cuente esto: ella estaba embarazada y quería esperar para contarlo”, comenzó diciendo el periodista que también es jurado del Bailando 2023 y agregó: “No voy a entrar en detalles, pero en la semana 14 lo perdió.

Por eso, se alejó de los medios y las redes. Está muy triste. También estuvo internada, pero por otra cosa, una hernia umbilical”, sumó.

Por su parte, de Brito siguió: “Silvina dejó de trabajar a fines de 2019. Ella había hecho el Bailando y había estado en el elenco de Sex, pero se alejó de los medios, dejó de hacer teatro; prácticamente dejó todo el trabajo de bailarina. Si bien fue panelista en el programa que tuvo Jey Mammón en América, evitó todo lo que le exigiera hacer esfuerzo físico”. “Esto que estoy contando lo hablé con Silvina durante mucho tiempo, no es que me estoy mandando a contar nada por mi cuenta -aclaró-.

Ella me pidió que lo cuente porque la bombardean a mensajes y ella todavía no se siente fuerte para salir a contarlo en la tele. Está muy triste”, le explicó el periodista a la audiencia y también por si luego subían el corte a las redes sociales. “Escudero estaba embarazada -siguió De Brito-. Yo me había enterado de su embarazo, le escribí y ella me lo confirmó, pero me pidió que esperara unos días para decirlo públicamente.

Estaba esperando que se cumplieran los tres meses de embarazo. Y cuando se cumplieron los tres meses, me pidió que esperara un poco más. Finalmente, en la semana 14, Silvina perdió su embarazo”. Por eso se fue de vacaciones en familia y luego con su pareja para intentar juntos relajarse después del mal momento que tuvieron que afrontar.

En tanto, Ángel dio algunos detalles más del tema: “Primero, como proyecto familiar, con su marido decidió buscar un bebé con tratamiento. Finalmente, el embarazo llegó y ella se escondió durante un tiempo porque no quería que se le viera la pancita. Y ahora, el embarazo, se interrumpió”. Por último, en cuanto al estado de ánimo de Silvina, el conductor de LAM manifestó: “Está muy triste, muy mal. Me dijo que su marido Federico y su hermana Vanina fueron su gran apoyo. Y, obviamente, tiene acompañamiento terapéutico”.

Fuente: Infobae