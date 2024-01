Enojo en Las Grutas por video viral: “La ciudad es como volver a los 90”

Damián Gauna publicó un video en Tik Tok que encendió la furia de todos los vecinos de San Antonio Oeste y Las Grutas, a raíz de las críticas que lanzó el turista que llegó desde Buenos Aires.

Según publica el portal NoticiasNet, el material se hizo viral, al afirmar que se venía un tsunami en Las Grutas, debido a la abrupta bajada de la marea que dejó a la playa prácticamente vacía, desconociendo Se trata de un fenómeno habitual en esta zona.

No obstante, el principal enojo radica en que Gauna trató a la ciudad de “atrasada”. El título del posteo que realizó es “En San Antonio Oeste volvimos a los 90”.

En ese sentido, relató: “Estamos cerca de Las Grutas. Es como volver el tiempo atrás, vas a comprar a un almacén y no tenés bolsitas. Acá no hay deliverys, pedí una pizza y me dijeron que la tenía que ir a buscar”.

En otro tramo, filmó un espacio donde se juega a la pelota, en un estado de abandono: “Miren cómo es la cancha acá, tiene todos caracoles. Nosotros en nuestro barrio tenemos una placita a todo trapo, acá es como volver el tiempo atrás”.

Por otro lado, sumó como algo positivo a la tranquilidad de la gente y completó: “Acá no se escucha ni un ruido. Nosotros somos porteños, acá la gente no tiene maldad, es humilde, no hay robos”.

Y aseveró: “San Antonio Oeste es el mejor lugar para volver el tiempo atrás. Es como andar en patas”.

El propio tiktoker días después dijo que le gustó mucho San Antonio, pero los vecinos no se lo tomaron con gracia y descargaron su ira en muchos comentarios.