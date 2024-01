Las duras confesiones del Indio Solari: “Ya camino muy mal”

Carlos “El Indio” Solari fue el último invitado del ciclo de entrevistas Caja negra, que conduce el periodista Julio Leiva. El envío se estrenó sobre el filo del Año Nuevo y, con una estética inédita totalmente a contraluz, el ex líder de Los Redondos dio definiciones sobre música, poesía, letras de sus canciones, su historia con el grupo, política y salud.

“Estoy como el culo. ¿Y qué remedio te queda? Yo tengo esta súper actividad que me mantiene abstraído de eso y ahí logro unos rounds de descanso. Pero ni bien me vuelvo a la realidad, ya camino muy mal”, admitió el artista sobre cómo convive su actividad musical con el Mal de Parkinson.

Aunque retirado de los escenarios, Solari no para de hacer música y tan solo tres días atrás estrenó tres temas encuadrados en su proyecto llamado “El Míster y los Marsupiales Extintos”. Las nuevas canciones, Poco-loco, El muerto Giménez y Réquiem alegre se oyeron por primera vez en Big Bang, el programa radial que su biógrafo, Marcelo Figueras, tiene en la AM 530 Somos Radio.

Durante la entrevista con Leiva -que puede verse completa en el canal de YouTube de Filo.News-, el líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado también se refirió al momento político que atraviesa la Argentina: “La gente está cansada de la rosca y de pronto elige cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tienen muy mala memoria. Esto no es nuevo. Pensar que este Gobierno neoliberal es nuevo es lo mismo que nos pasó. Yo lo he vivido tres veces antes”, dijo.

En otro pasaje de la conversación, Solari ponderó a los “violeros impresionantes” con los que tuvo oportunidad de colaborar en su trayectoria, en particular Skay Beilinson, Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, y reveló que trata de “no mirar nada en lo que estén los Redondos metidos” porque eso le provoca sentimientos encontrados. “Por un lado hicimos cosas muy valiosas en tiempos jodidos. Y, por otro lado, después fue una miseria lo que pasó”.

El Indio en la arena política

Caja negra es un formato por fuera de los medios tradicionales que busca, al estilo de las viejas entrevistas de Hugo Guerrero Marthineitz, lo más íntimo de cada uno de los invitados. El 31 de diciembre a las 22.30 se puso al aire el último capítulo y el famoso cantante apuntó contra el presidente, Javier Milei, y elogió a la ex vicepresidente: “Yo, sinceramente no creo que haya alguien con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo. Se equivoca cuando invita a los radicales a participar, siempre nos cagan”.

Durante la entrevista hasta se hizo tiempo de darle su apoyo a Juan Román Riquelme, quien terminó resultando elegido como presidente de Boca en las últimas elecciones. “Está bien Maradona y Messi. Pero, también el mediocampista que tira el pase, y también entra y patea bien. Román ha sido un jugador estupendo”, sostuvo Solari.

De un tema a otro, el entrevistador le consultó por los solos de guitarra preferidos de su ex socio Skay Beilinson y Solari, magnánimo, señaló: “Hay una escena, más que un solo, que tiene en Criminal Mambo, Skay…”

Siguiendo con lo musical: “Yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento. No me parece bien tener entretenida a la gente mientras le están metiendo la mano en el bolsillo. Las canciones que sigo haciendo tienen que ver con todo esto que está pasando”, aclaró el Indio en uno de los cortes de la charla que se volvieron más virales.

“La ambigüedad es la retórica de la seducción”, agregó Solari, en otro segmento exclusivamente dedicado a sus encapsuladas letras.

Frases que fue dejando como al pasar: “Yo he nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer ni un largo en la pileta. Pero, bueno, qué te voy a contar. Agarrá el libro, poné Parkinson y te va a decir todo lo que te pasa”.

“No he tenido revelaciones de ningún tipo ni epifanías. He tenido descubrimientos que he hecho en función de algún riesgo. Siempre hay un riesgo”.

“Yo he tenido la suerte de tener a los tres mejores violeros del país. Realmente son Skay y estos dos muchachos Gaspar (Benegas) y Baltasar (Comotto). Falta Melchor y estamos completos. Son unos violeros impresionantes, músicos impresionantes”.

“No me pregunto nada. No tengo ganas de preguntarme nada. Yo sé lo que lo que tengo que saber para estar vivo. Alguna vez dije que me gustaría que la muerte me encuentre vivo”.

Fuente: LB24 / Clarín.