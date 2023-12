“Tenemos unos 10 mil cables cortados”, explican desde BVC

El subgerente técnico de BVC, Darío Cocce, analizó en La Brújula 24 la difícil situación general que atraviesa la firma, teniendo en cuenta los destrozos causados por el feroz temporal.

En contacto con el periodista Germán Sasso, Cocce señaló que “estamos mejor de lo que pensamos después del primer día, que parecía que había caído una bomba en la ciudad. La primera semana pudimos llegar a todos los puntos de Bahía Blanca con la señal, en todas las troncales, pero eso no quiere decir que todos tengan el servicio”.

“Algunos no tienen luz y en otros lugares está destrozada la troncal. En otros casos va subterráneo, como el microcentro, y después por aire en su mayoría”, destacó.

Y detalló lo que se iban encontrando los trabajadores en la calle. “Arreglabas un lugar y estaba cortada a 500 metros, arreglabas otra y era lo mismo. En una semana tardamos en unir en 6 o 7 partes una troncal que va de Manuel Molina a White. Un empalme de fibra óptica lleva de 7 a 10 horas, con dos máquinas o más”.

“Más del 90% delas veces alquilamos la postación de la línea y en otros casos ponemos nosotros. En estos eventos tan importantes cambiamos recorridos, tuvimos que poner palos nosotros”, expuso el operario.

Y añadió: “Cuando la empresa de energía da energía en el barrio, tratamos de reponer el servicio. Pero hoy es inviable, es tanta la catástrofe que resulta imposible. Debemos tener de internet unos 60 mil abonados, y de cable unos 20”.

“También nos han robado cables, postes y equipos. Nos han hecho daño, como ayer en una fibra que va a Los Chañares, que la cortaron a propósito. No se entiende si fue por maldad o alguien que no tenía servicio. Sé que a la gente de EDES también les robaron herramientas y cables mientras estaban trabajando, no se entiende mucho porque se perjudica a los mismos vecinos”, apuntó con indignación. Y dijo que “es tanto lo que hay que hacer, que vamos de lo más grande a lo más chico”.

“Calculo que debe haber 10 mil cables cortados de los nuestros, son unos 3 por manzana. Es un daño tremendo para la empresa, no somos ni multinacional ni nacional, somos Bahía Blanca nada más”.