“Racing va a salir campeón”, dijo el montehermoseño Rodríguez

A los 20 años, la última gran aparición del semillero de Racing, Baltasar Rodríguez, ponía en espera a su apetito y exteriorizaba un hambre que pasa por otro lado: el deportivo. A Balta se le secaron las lágrimas que derramó por decepciones varias en el año y aguarda 2024 con un entusiasmo que no podrá ni le interesará disimular. Y en eso tuvo gran influencia el arribo de Gustavo Costas.

“El otro día, cuando entró a la conferencia de prensa, sentí la alegría que transmitió. Me gustó cómo habló. La verdad, nos va a ir bien con él. Le hará muy bien al grupo”, contó el juvenil al que se le terminaron las vacaciones por el motivo que deseaba: otra vez citado a la selección Sub 23, desde este martes (y hasta el viernes) se entrenará en el Predio Lionel Andrés Messi de cara al Torneo Preolímpico de Venezuela que se desarrollará entre el 20 de enero y el 11 de febrero.

“Yo no sé si fue un semestre muy negativo, pero fallamos en los partidos más importantes. Erramos y nos faltó un poquito más de suerte. Creo que Racing irá mejorando de atrás hacia adelante. O de adelante hacia atrás… Pero creo que vamos a mejorar para 2024. Esperemos que se sea un lindo año para todos nosotros y la gente de Racing”, indicó.

“A mí no me gusta perder. Cuando quedamos afuera de las copas, sufrí un montón. Lloré mucho después de la eliminación en la Libertadores por la derrota con Boca. También quedamos afuera de la Copa Argentina… Fue todo muy seguido, lo sufrí un montón. Llegaba al departamento en Buenos Aires y me apoyaban mis amigos cuando mis viejos no estaban”, agregó.

“Cuando jugaba acá (en Monte Hermoso), siempre fui goleador en las categorías. Me gusta hacer goles. Cuando hice el primero, ya tenía ganas de hacer otro al siguiente partido. Supe que tenía que empezar a patear más”, sostuvo Balta.

Además de jugar en Monte Hermoso, también estuvo dos años en Liniers, el club de inicio de Lautaro Martínez, y dijo que “cuando él estaba con la Selección y fue al estadio a visitar un entrenamiento (junto a Musso y el Huevo Acuña), hablamos un poco de mi ciudad y otro poco de Racing. Me pidió que siga haciendo goles, me felicitó. Fue muy lindo que me dijera eso el goleador del Inter y delantero de la Selección”.

“Me gusta mucho Alexis Mac Allister porque juega en mi posición. Y también trato de ver bastante a Lo Celso. A Messi todavía no lo vi pero creo que en algún momento lo voy a conocer. Y seguro le pida una remera. Sin que me dé vergüenza. Que me dé una del Inter, una rosada, je. Le voy a pedir a Toto Avilés (ex compañero suyo de Racing) para que me consiga una camiseta del mejor jugador del mundo”, indicó.

Fuente: Olé