Sin luz desde el sábado: qué hacer con la comida que quedó en la heladera

María Claudia Degrossi, doctora en Química con orientación en Bromatología y autora del libro Cazabacterias –junto a la licenciada Roxana Furman– habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 respecto de lo que hay que hacer para conservar mejor los alimentos.

La inquietud surge, lógicamente, a raíz de los miles de bahienses que por estas horas no tienen suministro eléctrico y necesitan saber qué pasa con toda la comida que tienen en la heladera.

“24 horas aproximadamente las cosas se conservan si no se abre la heladera, pero si ya pasaron tantos días es muy probable que esté todo descongelado”, contó la profesional.

Y agregó: “Yo por ejemplo congelo muchas más cosas que carne cruda, como pan lactal que dura mucho más tiempo. También compro queso rallado cuando lo encuentro en buen precio, que viene a temperatura ambiente y lo pongo en el freezer”.

“Todo lo que es crudo probablemente ya huela mal. Hay que fijarse si sus características organolépticas no son desagradables, suponiendo que se lo detecta hace menos horas, si son adecuadas la persona las podría cocinar y compartirlas con otro para que no sobre nada”, consideró.

“Si tuvieron en el freezer comida cocida, yo les diría que no hay chance, que hay que desecharlo. Lo más peligroso es si ya cociné carne y la congelé, porque no se elimina todo por cocción y eso puede empezar a multiplicarse y enfermarnos. Lo que ya está procesado y queda a temperatura ambiente, no sirve, no hay ni que probarlo porque se corre mucho riesgo”, añadió.

