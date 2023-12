Recorre el Argentina haciendo radio para “mostrar lo bello que es nuestro país”

A José “Pepe” Medina hace años que los habitantes de Puan lo escuchan a través de la radio, pero ahora en lugar de noticias transmite, desde distintos puntos de Argentina, las bellezas del país, sus paisajes y su gente. Es a la vez una aventura y un emprendimiento en redes sociales.

A través de la señal radial de FM Radiante y en internet desde Facebook e Instagram (@movilpais) Medina transmite vivencias, encuentros con personas y muestra paisajes y lugares espectaculares del país en un propuesta que apuesta por la difusión turística, sin dejar de lado el día a día.

“Surge a partir de una separación. Me quedo solo. Y a esta altura el dinero ni me va ni me viene, simplemente, quiero disfrutar, ya tengo más de 50, más de 30 años de profesión, entonces dije que voy a salir a mostrar”, relató en el programa Nunca es Tarde.

Abordo de su Megane, Pepe transmite vía radio virtual: “Donde hay internet, levanto la señal directamente, traigo una consola, micrófono y una notebook. Tomo el streaming de mi radio de Puan (fmradiante.com), y de ahí salgo al aire”. A esto se suma también que en algunos lugares a los que va, las emisoras locales toman la señala y transmiten.

Al momento de la conversación Pepe está en Neuquén, en plena ruta y relata que el día anterior se encontró con un descendiente mapuche, nieto de un cacique mapuche, que lo llevó por “uno de los lugares que nadie como ellos conoce, en una 4×4 a un sitio prácticamente inaccesible, donde solamente pueden ingresar ellos que lo saben. Allí te encontrás con cascadas, ríos, arroyos transparentes, bosques. Es increíble los lugares que tenemos en la Argentina”.

No cuenta con un itinerario y aseguró que lo va armando con base en las recomendaciones que le da la gente de los lugares que visita. Lleva consigo nafta, una cocinita y una carpa.

“Me armo la carpa acá y duermo al lado de un arroyo y escucho el agua correr y dormir ahí no tiene precio. Por mejor hoteles que te puedan ofrecer esto no tiene precio”, dijo.