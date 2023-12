Definen autoridades en el Concejo Deliberante

El Honorable Concejo Deliberante lleva a cabo las sesiones Preparatoria y Constitutiva.

A partir de las 12, se llevará a cabo la Sesión Preparatoria, durante la cual se aprobarán los diplomas de los ediles electos en los comicios del pasado 22 de octubre. Asimismo, se llevará a cabo la elección de las nuevas autoridades.

Después, a las 13, se hará la Sesión Constitutiva en la que se procederá a la constitución de las Comisiones Internas del Cuerpo. Y se establecerá el día y horario de las Sesiones Ordinarias que se llevarán a cabo en el futuro.

Respecto de las elección de las autoridades, en contacto con La Brújula 24 manifestaron sus opiniones los concejales Emiliano Álvarez Porte, Valeria Rodríguez y Fabiola Buosi.

“No está definido el presidente del HCD, se está discutiendo eso en estos momentos. No me parece un argumento suficiente el tema de la tradición –expuesto por Susbielles-, la gente se ha expresado en las urnas, pasaron cosas muy fuertes también en Bahía y creo que los libertarios tienen derecho a pedir un equilibrio del poder. Nosotros tenemos la mayoría de los concejales y estamos intermediando en esa posición”, dijo el primero de ellos.

Y agregó: “A mi me parece que no estaría mal un equilibrio. Acá hay una realidad, la política está en crisis, el sistema está en crisis, las expectativas de la gente no se han cumplido durante mucho tiempo y la política está en deuda. Hasta ahora no hemos propuesto un nombre, estamos discutiendo”.

“No me parece que Juntos por el Cambio, habiendo salido tercero en la elección, imponga a una persona, pero eso es una opinión personal”, añadió.

Rodríguez, por su parte, argumentó que “yo estoy siempre parada en el mismo lugar, en el liberalismo real, que es el que tiene que venir a cambiar la Argentina. El que no hace acuerdos con una fuerza política que se está yendo y sigue apostando por las mentiras populistas. Veremos qué sigue pasando en esta Bahía Blanca”.

“Aún no se sabe quién va a ser el presidente del HCD. Barrionuevo y yo tenemos claro quienes son las personas que deberían llevar adelante los lineamientos. Por reglamento nunca está definido, yo considero que el HCD es el cuerpo que elige sus autoridades. Acá hay un bloque mayoritario, de Juntos, que hoy atraviesa una gran crisis, todos lo saben”, apuntó la edil bahiense.

Y afirmó: “Nosotros todavía no hablamos de unión, entiendo que el bloque de Milei está medio complicado. No conozco todavía quién puede ser el jefe de ese bloque”.

“Yo inicio la sesión y le cedo la presidencia a Arcángel, es el presidente provisional hasta tanto se eligen las nuevas autoridades”, comentó Fabiola Buosi. Y dijo que “me dijeron que reúne el requisito que marca la ley, es el de mayor edad de la lista. Tendrá todo un protocolo para cumplir cuando se siente en el estrado. Está estipulado para cualquiera que se siente ahí, no habrá ningún inconveniente”.

“Todavía no estamos definidos, estamos en plena negociación, al menos hasta que bajemos y veamos cómo se defina”, argumentó.