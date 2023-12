Ramón Díaz a sus jugadores de Vasco: “Hay que pensar siempre en positivo”

Vasco Da Gama se salvó el pasado miércoles del descenso en una infartante última fecha del Brasileirao, después de vencer como local por 2-1 a Bragantino. El equipo de Ramón Díaz ganó y, por otros resultados, el que terminó descendiendo fue Santos por primera vez en su historia. Tras lograr el objetivo, el riojano realizó un imperdible discurso para sus jugadores con una gran enseñanza.

“Hay cosas que, si uno se propone en la mente hacerlo, lo podés hacer. Siempre piensen eso. Si vos creés en lo que estás haciendo, y que te vas a salvar, te vas a salvar. Hay que pensar siempre en positivo”, comenzó Ramón Díaz en el vestuario, ante la atenta mirada de sus compañeros de cuerpo técnico y todos sus dirigidos.

Luego, agregó: “Los desafíos son lindos y así es lindo ganarlos. No solo en el fútbol, en la vida también. Todo lo que te proponés en la mente, se puede conseguir. Todo. No hay nada que no se pueda conseguir con la fuerza mental”. Y llegaron los aplausos.

Con información de TyC Sports