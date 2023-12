Distinguen como “Ciudadano Ilustre” al reconocido artista Jorge Maronna

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca distinguió como “Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Bahía Blanca” al compositor, guitarrista y humorista e integrante del grupo Les Luthiers, Jorge Luis Maronna Güelfo, ante un reducido grupo de ediles.

“Estoy muy feliz del reconocimiento en mi ciudad natal. En los últimos años me limité a venir acá solo en nuestras giras por la gran cantidad de trabajo. No era fácil acercarme para visitar a mi familia”, resaltó Maronna, en su charla con LA BRÚJULA 24.

Y agregó en el programa “Hora Pico”: “Ahora puedo disfrutar de mi gente, más allá de la presentación de mañana. Tengo grandes recuerdos de Bahía Blanca. Lo que aprendí acá no sabía que podía ser útil y necesario en un tiempo posterior, como fue lo hecho con Les Luthiers. Siempre recorro los lugares de antes, mi casa, la Escuela Nº 2, el Colegio Nacional, la Plaza Rivadavia y la Biblioteca”.

“Tengo cosas que me gustan hacer, me gustaría estudiar guitarra, canto, componer y leer, placeres que uno deja de lado porque no hay tiempo”, finalizó el versátil artista.

La mítica agrupación humorística que marcó a generaciones se encuentra en plena gira despedida y se presentará en la ciudad que vio nacer y crecer a Maronna.