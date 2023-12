Llega hoy otra entrega de la periodista Laura Ubfal en el aire del programa Hora Pico.

Ahora sí: Flor Vigna deja el “Bailando”

Bailó genial el hip hop, promocionó su nuevo video y ahora sí, Flor Vigna deja el “Bailando”, antes del final, pero tan rápido como había anticipado Lourdes Sánchez.

Desde un comienzo Flor puso condiciones para participar del reality. Pidió a Jony Lazarte, algo que enojó a Lourdes que lo había solicitado como su bailarín previamente Después posicionó a su talentosa coach, Damasia Ochoa, con quien hace todos sus videos, quien en el verano será “angelita” en reemplazo de Yanina Latorre en “LAM”.

Lo cierto es que el “Bailando” sigue hasta fines de enero y hay quienes tienen planes previos.

Ya se sabe que “se bajó” Cami Homs, quien dijo que tiene que llevar a sus chicos a España para que vean a su padre y ahora se suma a esta renuncia la de Flor Vigna.

Pallares y Lussich sin contrato, pero con nuevo panelista

Todavía no saben qué pasará con su futuro, pero ya Virginia Gallardo confirmó en “LAM” que ella no formará parte del panel de “Socios del Espectáculo” en el 2024.

Lo cierto es que los conductores del programa de chimentos y espectáculos de eltrece, no renovaron sus contratos para el año que viene, cuando podemos adelantar a quién convocaron para sumarse a las panelistas del ciclo matutino.

Adrián Sgro es el productor ejecutivo del programa y quien toma las decisiones en cuanto al panel y mientras Virginia Gallardo se despide el próximo 15 de diciembre, podemos adelantar en primicia que fue convocado para sumarse al grupo periodístico Matías Vázquez, quien pasaría de América, donde se desempeña en “A la tarde” con Karina Mazzocco, a eltrece, para ser un nuevo “socio del espectáculo”.

Se rompería así el juego de dos varones conductores y cuatro mujeres en el panel, pero Vazquez viene demostrando mucho talento a la hora de cerrar notas y primicias y por eso fue buscado, sumado a que “A la tarde” se discontinuaría en el verano.

“Socios” está haciendo buenos números (en este martes promedió 3.9) y seguramente Pallares y Lussich logren ajustar económicamente sus contratos (aunque son tiempos difíciles para todos) para darle continuidad al ciclo, con estos cambios.

