Pacífico sacó ventaja en la primera final de la Copa de Oro

Pacífico “A” venció 2 a 1 a S. Sportiva “A” en la final de ida de los play off de la Copa

de Oro del Torneo Clausura de la Asociación Bahiense de Hockey.

Así, el verde sacó ventaja de cara al cotejo de vuelta, que se jugará el domingo 26 en

la cancha de Las Palomas.

Cabe recordar que el ganador de la serie, disputará la final extra por el título ante Atlético Monte Hermoso, quien finalizó primero en la etapa regular.

Resultados

Final ida: Pacífico “A” 2 (Victoria Fittipaldi y Bianca Donati) – S. Sportiva “A” 1 (Martina Sánchez)

Triangular 5º- 6º- 7º – Fecha 2:

Independiente 1 (Fiamma Sassi) – Villa Mitre 1 (Martina Lopez). Shoot out: victoria de

Independiente 2-0.

-Final de play off – vuelta (26/11): S. Sportiva “A” vs Pacìfico “A”

-Triangular 5º- 6º- 7º – Fecha 3: El Nacional “A” vs Independiente

LOS FINALISTAS DE COPA DE PLATA, COPA DE BRONCE Y CABALLEROS

Este fin de semana también se disputaron también las semifinales de la Copa de Plata

y Copa de Bronce de Damas, y de Caballeros.

Copa de Plata

Semifinales:

Tiro Federal 1 (Victoria Walter) – Puerto Belgrano “A” 4 (Josefina Martínez, Milena

Presti, Sofia Themtham y Guadalupe Velazquez)

Argentino 3 (Guadalupe Moreno, Sara Fernández y Fernanda Iglesias) – El Nacional B

1 (Candela Quintana)

Final 5º- 6º ida: Universitario “B” 1 (Úrsula Schetizner) – S. Sportiva “B” 4 (Morena

Mastrovalerio x2, Melany Hernández y Agostina Mazzuchelli)

Final de play off: Argentino vs Puerto Belgrano “A”. El ganador jugará la final extra por

el título y ascenso ante Tiro Federal, ganador de la etapa regular.

Final 5º- 6º vuelta: S. Sportiva “B” vs Universitario “B”.

Copa de Bronce

Semifinales:

Pacífico “B” 2 (Bárbara Pezzella y Melany Carrillo) – Palihue 0

Universitario “C” 6 (Camila Urruti x3, Sol Mayer, Giuliana Liporace y Eugenia Arroquy)

– Sporting 0

Final 5º- 6º ida: Puerto Belgrano “B” 1 (Edith Dadin) – Unión 3 (Valentina Mutti x2 y

Naiara Echeguia)

Final de play off: Universitario “C” vs Pacífico “B”

Final 3º- 4º: Palihue vs Sporting

Final 5º- 6º vuelta: Unión vs Puerto Belgrano “B”

Caballeros

Semifinales:

El Nacional 4 (Hernan Molina, Juan Palacio, Baltazar Agudiak y Tobias Salvatori) –

Monte Hermoso 0

Universitario 3 (Ezequiel Muñoz, Benajmin Pascual y Julian Dimaschow) – Puerto

Belgrano 2 (Agustina Grosky y Matias Leiva)

Final 5º- 6º ida: Pacifico 0 – Palihue 1 (Juan Ignacio Leivar)

Final de play off: El Nacional vs Universitario

Final 3º- 4º: Puerto Belgrano vs Monte Hermoso

Final 5º- 6º vuelta: Palihue vs Pacífico

Fuente: Prensa ABH