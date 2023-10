“Estamos devastados”: el adiós del elenco de Friends a Matthew Perry

El elenco de “Friends” despidió este lunes públicamente a su compañero Matthew Perry, quien fue hallado muerto el último sábado en su casa de Los Ángeles.

A través de un comunicado publicado por la revista People, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc y David Schwimmer manifestaron estar “absolutamente devastados” por el fallecimiento del actor, de 54 años, que interpretó al recordado personaje de Chandler Bing durante sus diez temporadas.

“Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida tan profunda”, escribieron los integrantes del elenco de Friends.

“Con el tiempo diremos más, cuando podamos. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo”, agregaron.

Las primeras informaciones sobre la muerte de Perry, que los distintos portales atribuyen al periódico LA Times, reportan que las autoridades lo encontraron muerto en el jacuzzi alrededor de las 16 del sábado pasado Los médicos de emergencias notaron que estaba sin signos vitales, presuntamente víctima de un infarto.

Perry había nacido el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts, hijo de una madre periodista de nacionalidad canadiense y un padre actor y modelo, John Bennett Perry.

El intérprete tuvo reconocimiento mundial por el papel del sarcástico Chandler en la sitcom que probablemente sea la más popular de la historia, y por la que él y sus compañeros llegaron a cobrar cada uno un millón de dólares por episodio.

Además de “Friends”, Perry protagonizó series como “Studio 60 on the Sunset Strip” de 2006, “Go On” de 2012 y una reposición de “Odd Couple” de 2015, así como películas como “Fools Rush In” de 1997 y la década de 2000. “The Whole Nine Yards” y “17 Again” de 2009.

Perry también actuó en el escenario, con créditos que incluyen “Sexual Perversity in Chicago” de 2003 y una producción de 2016 de “The End of Longing”, ambas presentadas en Londres.

El actor fue muy comunicativo sobre su larga lucha contra las drogas y el alcohol, que documentó detalladamente en sus memorias de 2022, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”.

Fuente: LB24 / Diario 26.