Fue liberado el hombre que atacó a su amigo con una muleta

Juan Alberto Riquelme, el hombre de 54 años arrestado tras atacar en estado de embriaguez y con un bastón ortopédico a un amigo de la infancia en el barrio San Martín, se negó a declarar cuando estuvo en sede fiscal.

Riquelme fue acusado de lesionar a la víctima y de provocar daños a un vehículo estacionado con el mismo bastón de aluminio. Previamente tomó en exceso fernet en el domicilio de Carlos Sandro Reyes, sito en calle Fitz Roy al 1500, a quien terminó lastimando.

“Estábamos compartiendo una buena charla y me agarró sueño, me fui a acostar y le dije que se quedara en el comedor. Cuando me levanté lo vi que estaba acostado en el sommier mío, con los pies afuera, entonces me volví a acostar y me golpeó la oreja. Me pegó con el bastón, me cagó a trompadas y después le rompió el auto a mi mejor amigo. Pero no tuvimos ninguna discusión, ni pelea, nada”, dijo Reyes al móvil de La Brújula 24.

Fuentes judiciales consultadas por esta redacción confirmaron que Riquelme recuperó la libertad tras ser notificado de la formación de una causa penal por lesiones leves y daño.

El imputado compareció ante el Dr. Juan Pablo Schmidt, de la UFIJ N° 15, pero asesorado por un defensor oficial se negó a responder las preguntas que le iban a realizar.