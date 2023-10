“Sabemos cómo vamos a cambiar la ciudad”

El candidato a intendente por La Libertad Avanza, Oscar Liberman, visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24, en el marco del cierre de campaña y en vísperas de las elecciones del próximo domingo donde, entre otros cargos, se conocerá quién será el sucesor de Héctor Gay desde el 10 de diciembre.

“Fueron 113 días de campaña en los que hablamos con la gente. Eso nos brindó un aprendizaje. Nos ayudó mucho contar cómo vamos a hacer las cosas y recibir los comentarios y observaciones de los bahienses. La inmensa mayoría del tiempo la disfruté, somos un equipo de gente muy cercana, compartimos muchas horas y lo tomamos con humor”, comentó, al inicio de su testimonio.

Luego, recordó que “no vengo de la política, soy economista, no se puede hacer magia. Me encontraré con un cuadro de situación complicado tanto en la ciudad como el país. Tenemos proyectos que no son slogan, algunos los podremos poner en marcha pronto y otros van a llevar más tiempo, aunque ninguno es a largo plazo”.

“Llegamos con un Código de Planeamiento Urbano que no es el adecuado, implementar el nuevo nos obliga a convivir con el actual. Vamos a modificar la organización de secretarías, hay áreas que hoy se superponen. Se necesita algo que se adapte más a lo que queremos, crear una secretaría de seguridad más fuerte y una en la que la ciudad y el Puerto sea una sola cosa. Para eso se necesita reasignar partidas y hay un límite”, afirmó el economista.

Fideicomiso para pavimento

Luego, Liberman dio señales concretas de su plataforma: “El primer año será de transición. Queremos convertir las escuelas en centros barriales las 24 horas, queremos un convenio con la provincia. El fondo fiduciario de pavimento para que los vecinos paguen dependerá del tiempo que demoren ellos en involucrarse. Los bahienses se agrupan por consorcios, se declara de utilidad pública, se van a presentar ante el Fideicomiso público que garantiza el municipio y paga el pavimento”.

“El mecanismo es para proteger a la gente para que ese dinero no vaya hacia otro destino. Los vecinos presentan una propuesta de pago, la administración del Fideicomiso hace un ranking de las propuestas y las que entraron se las acerca a las empresas para que las ejecuten. El pavimento saldrá más barato que hoy”, aseveró, en lo vinculado con uno de los temas más reclamados por los ciudadanos.

Y lo ejemplificó: “Actualmente, el vecino termina pagando por el asfalto y ahora habrá distintos tipos de pavimento para que haya un menú para elegir y si alguien deja de abonar la obra no se frena. Y lo mismo pasa con las empresas, si una no cumple, se le asigna a otra”.

“En Villa Muñiz, hace diez años que terminaron de pagar por el asfalto y la calle sigue siendo de tierra. Sabemos que hay algunos que no lo van a poder pagar, pero para eso hay un fondo de redistribución para que a todos les llegue. En la medida que los vecinos se involucren más, habrá más obras. Salimos de la discrecionalidad del Estado decida dónde hacer obras o no. Y eso permitirá que toda Bahía Blanca se pueda pagar”, reveló, ante la pregunta del periodista Germán Sasso.

Existe una deuda pendiente con los barrios más alejados del centro: “En la ciudad hay más cuadras de tierra que de asfalto. Hay un alrededor que está desconectado, sin servicios ni títulos de propiedad. Si se va a hacer pavimento en una calle sin servicios abajo se utiliza el pavimento reticulado que se puede desarmar sin romper”.

“Si ABSA no cumple, se los debe multar severamente”

“El verdadero problema de ABSA están vinculadas con las roturas que dañan vehículos por las zanjas en el pavimento. Vamos a crear una mesa del agua regional donde invitaremos a todos los intendentes y debemos plantarnos firmes ante la Provincia y la empresa. Si estos últimos no cumplen, hay que multarlos. Si rompen y no arreglan, se debe sancionar severamente, con una demanda en la Justicia que no sea con fines recaudatorios”, sintetizó Liberman.

Asimismo, exclamó que “si a ABSA le cuesta caro dejar todo así, va a cambiar la conducta. Respecto de las ciclovías, creo que hemos copiado otros modelos dejándolo en manos de un funcionario que no está preparado. Contratar un buen servicio de consultoría evitaría situaciones dramáticas”.

“Hay calles donde las ciclovías en ambos sentidos tienen una fila de autos estacionados y al doblar no ves nada, es casi como una ruleta rusa para los conductores. La ciclovía no es mala, está mal organizada. Inventamos el espacio de convivencia entre el peatón y el auto, la idea es que no convivan, un auto va cerca de la vereda y no ve los bolardos, lo que implica un accidente potencial. De todo esto hay estudios y de lo que no hay se puede encargar un estudio”, repitió, con énfasis.

Tránsito, transporte público, seguridad y salud

Otro punto neurálgico de la agenda es el tránsito: “En el centro debe ser fluido, debería ser algo confortable para la infraestructura que se tiene. Creo que la gente tiene que decidir en libertad poder ir o no al centro. Nadie sabe mejor que uno mismo qué es lo mejor, eso genera hábitos y si nos generan una falta de confort, los modificamos. Lo que el Estado tiene que hacer es que las cosas sucedan de lo mejor posible”.

“Si las cosas se hubieran hecho bien, uno vería que a cinco cuadras para cada lado de la Plaza Rivadavia el centro sería igual que en el punto neurálgico. Hay lugares donde no tiene sentido que haya parquímetros y en otros quizás se aplicarían nuevos lugares. La idea no es recaudar como ahora, debe ordenar el estacionamiento. En mi caso vivo a 25 cuadras del centro y hay estacionamiento medido y pago, es demasiado”, se quejó el libertario.

No obstante, admitió que “soy economista, puedo tener un sesgo de no prometer cosas estrafalarias, pero no soy experto en todos. En todos los cargos importantes cuento con opciones, puede ser molesto en muchas cosas, pero en la Secretaría de Hacienda voy a necesitar alguien con mal carácter y me trate mal”.

“Leí todas las propuestas de los otros candidatos, de nuestra parte no se ensució la campaña, mi equipo tiene prohibido opinar de los demás en las redes. Si no nos toca ganar la intendencia, nuestros concejales van a llevar los 16 proyectos que tenemos para que los puedan ejecutar”, infló el pecho el postulante al sillón de Bordeu.

Además, reconoció que “en Susbielles vi muchas propuestas que coinciden con las nuestras en temas culturales, sin embargo hay muchos matices entre las de él y las mías. Busquemos mecanismos más modernos que los lomos de burro, controles de velocidad más serios que el cazabobos de algunas esquinas”.

“El gobierno está para tomar las decisiones y para que sean correctas hay estudios hechos por profesionales. Si uno da una solución viable, la gente acompaña. El argentino no es genéticamente evasor, el problema es el sistema tributario e impositivo que te lleva a buscar otras alternativas”, dijo, promediando su testimonio.

Paralelamente, refirió que “en seguridad, nuestra visión es que debería descentralizarse a nivel municipal, igual que en educación. Con Carolina Píparo tenemos una mirada idéntica, se requiere de un buen secretario en ese área, armar una mesa de tres patas con el jefe de los fiscales y de la Policía. En la ciudad me preocupan los ilícitos con violencia, el narcotráfico y el ciberdelito”.

“Tenés un Procurador que es vitalicio y que baje una orden para perseguir a los carteristas y todos los recursos van hacia ese fin. Por eso se necesita descentralizar, hay que poner prioridades, todo lo que tenga violencia debe ser penado con dureza. No mandaría 35 policías a perseguir a un chico que se robó una pelota de fútbol y 5 a un narcotraficante”, aseguró el postulante más votado individualmente en las PASO.

Por esa razón, contó: “Bahía Blanca no debe ser invivible, no quisiera estar en los zapatos del jefe de los fiscales cuando le bajan línea para una política de delito que no se adapta a lo que ocurre en la ciudad. Hay que aprovechar los recursos que tenemos, salir de la foto del funcionario firmando el convenio que solo queda ahí. Por eso es tan importante la descentralización. Lo mismo ocurre con la educación, donde para la rotura de una ventana en un aula tenés que ir a La Plata”.

“Somos un partido con libertad de disenso y Milei dijo que no somos un espacio de manada. En la Municipalidad se deben racionalizar los recursos, hay servicios que están tercerizados y no deberían estarlo. Hay recursos que están duplicados en la comuna”, despotricó Liberman.

En contrapartida, lanzó: “La labor del empleado municipal debe ser jerarquizada y bien paga, pero debe haber un buen esquema de evaluación de gestión. Si hay duplicación de recursos para el mismo servicio, tomás uno y mi prioridad es el Estado Municipal, no voy a despedir gente de adentro para tener un servicio privado y viceversa”.

“En el tema de los colectivos hay mucho que hacer, el incentivo de la gente es que los lleve a todos lados, el de la empresa es ganar dinero y el del municipio es que cumpla el servicio. El problema es que en algunos sectores más alejados no es redituable. Para eso, propongo que se pague por kilómetro recorrido. La ventaja de esto es darle un incentivo a la empresa para que entre a los lugares más alejados. Gestionar es alinear incentivos y encontrar soluciones posibles mejores de las que están disponibles”, resumió el profesor de la UNS.

Y prometió: “Tenemos que recuperar las salas médicas, el 60% están cerradas y sin servicio. Vamos a descentralizar, volver a abrirlas y organizarlas con tecnología para implementar un sistema que no abarrote de pacientes a algunos centros de salud. El Hospital Municipal tiene el 30% de los residentes que podría tener por una suma irrisoria que no se está aportando. Lo de sacar el subsidio es una chicana porque también implica sacar el impuesto del mismo”.

“Habrá que ver cómo quedan las cuentas del municipio”

Ya en el epílogo, se aventuró a analizar cómo sería su desembarco en Alsina 65: “Habrá que ver cómo nos quedan las cuentas del municipio, hay mucho dinero que está puesto en plazo fijo y no sé a qué porcentaje fueron ingresado. Cuando se retire la plata con esta devaluación, habrá que ver cuánta te quedó. No creo que el gobierno municipal haya esperado por su signo político que la economía fuera floreciente en este período”.

“La opción que tenía la comuna era hacer obras, nosotros como contribuyentes no le pagamos para que ahorre. Si pusimos plata para pagar una cama tamaño Queen y me das una cuna, habrá que analizarlo en detalle, sabiendo que no es fácil administrar en una dinámica de hiperinflación, que viene desde 2007”, evaluó.

Y apuntó: “Ahora estamos muy cerca de una explosión, pero es parte de un proceso de más de 15 años. Nadie quiere que todo explote, a nadie le conviene porque es el lugar donde uno debe trabajar. Seguramente el lunes o martes habrá una sobreactuación del mercado. Argentina es el único país en el que comprar una moneda extranjera es un delito”.

“La economía seguirá con este rumbo hasta el 10 de diciembre. Milei puede ganar en primera vuelta y en mi caso creo que voy a tener un mayor porcentaje que en las PASO, con más gente que nos cuiden los votos. Es tan bueno nuestro candidato que otras fuerzas están militando que voten a Milei con su candidato local. Eso mismo hizo Álvaro Díaz, que en un reportaje dijo que hubo un voto natural Milei-Susbielles que es lo mismo que yo diga que me parezca a Brad Pitt”, contó, entre risas, recordando que “en Mar del Plata ocurre lo contrario con Juntos por el Cambio”.

Sobre la disputa electoral en territorio bonaerense, analizó: “No le doy mucha pelota a las encuestas, Píparo viene creciendo, me dejó muy contento que ella venga a Bahía por tercera vez y que la gente la conozca. Es una candidata excelente y conforme a cómo la van conociendo va a repercutir en más votos. En los actos políticos uno veía los colectivos y los choripanes y en los actos de Milei veías cuatro cuadras de cola que como bono contribución compraban su entrada para ver a su candidato político”.

“En adultos mayores motiva lo mismo que a los jóvenes a votar a Milei por la misma razón: la esperanza. Es importante que la bronca se convierta en esperanza, es recomendable en todos los ámbitos. El efecto motosierra es una señal de marketing que se expande, cuando uno ve las caravanas es euforia pura”, señaló Liberman.

Al cierre, dejó un mensaje al electorado: “El Estado se construye con todos, aquel que está en un espacio que no viene funcionando y quiere convertirse será más que bienvenido. No se puede dejar sectores excluidos. Sabemos y decimos cómo vamos a cambiar la ciudad, lo tenemos estudiado profesionalmente, está publicado y lo haremos desde el mejor lugar que se puede hacer que es la libertad”.