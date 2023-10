“Somos un equipo con templanza para gobernar”

La candidata a intendente de Juntos por el Cambio, Nidia Moirano, pasó esta mañana por los estudios de La Brújula 24. Y en diálogo con el periodista Germán Sasso, habló de todo.

Primero, contó que “somos un equipo, Patricia tiene la firmeza, la experiencia, es una mujer como yo a la que le gusta el orden y que da seguridad al ciudadano”.

“Estamos preparados para gobernar, tenemos equipo y vamos con boleta completa. Somos un equipo nacional, provincial y municipal. Hay algunos que no se muestran como debieran, que cortan, y otros como Oscar que disienten de muchas cosas que dice su jefe político”.

“Nosotros tenemos nuestras disidencias dentro de Juntos, pero en lo central estamos de acuerdo. El otro día le pregunté por el CONICET, porque él no está de acuerdo con Milei en ese punto. Pero si viene de Nación la orden de cerrarlo, él no podrá tenerlo abierto porque piensa distinto”, consideró Moirano.

Y reiteró que “nosotros somos un equipo con templanza, y creo que para la ciudad, la provincia y el país se necesita gente con templanza”.

Más de Nidia Moirano en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

Seguridad

“A mi me preocupa enormemente la seguridad y sobre todo el narcotráfico, por eso he trabajado mucho en ello en el Senado. Estoy proponiendo lectoras de patentes en toda la ciudad, queremos tener luces led también para darle seguridad al vecino. Estamos hablando de completar todas las cámaras que hagan falta, se calculan unas 1500 para estar cubiertos. Se habían demorado por el país, porque no se podían importar. Ahora están disponibles con fibra óptica, lo cual hará que no tengan problemas como en las anteriores. La cámara permite investigar delitos, descubrir y prevenir”.

Lectoras de patentes

“No hay en Bahía y creo que es importante. Son medidas que se pueden tomar desde el Municipio cuando no tenés la seguridad en tus manos. También quiero tener la policía, pero eso depende del gobierno de la provincia. Si gana Grindetti ya estuvimos hablando al respeto”.

Tránsito

“Hay que rever el sistema actual, con la colocación de cámaras se va a dar mayor sincronización a los semáforos. Y las ciclovías también hay que revisarlas. En todo gobierno hay pruebas, experiencias y tiempos, yo creo que el tema de ciclovías hay que ver cuál funciona bien y cuál hay que modificar”.

Lomos de burro

“Tenemos que hacer una muy buena campaña cultural explicando al vecino por qué están. Pero eso no se hace de un día para el otro, el vecino quiere los lomo de burro. Las que están puestas fueron pedidas por ellos”.

Salud, salas médicas

“Veo que Oscar no conoce bien la ciudad, no tuvo mucho tiempo para prepararse. No habla de los 6 centros de salud que se han hecho, que son muy completos, con todas las especialidades. Tenemos que descomprimir el Municipal, porque está explotada la guardia. El Penna prácticamente está sin funcionar y vemos ambulancias de la región que andan deambulando porque no los atienden en el Penna”.

“Kicillof decía que su gabinete funcionaba bien y no sabía dónde estaba Insaurralde. Yo no le pido la renuncia, lo echo directamente”.

Néstor Grindetti

“A Néstor lo conozco mucho, él tiene dos períodos en la intendencia de Lanús, es una persona que conoce el interior de la provincia, es un bonaerense y le va a dar lugar a los intendentes. Y tenemos un vicegobernador de Trenque Lauquen, así que nosotros estamos muy confiados.

Balotaje

“Si se cumple el proyecto de Massa del psicofísico para los que vayan al balotaje, la única que lo pasa es Patricia. ¿Alguien cree que Massa es una persona normal?, que dice que en diciembre cambia el país y hace cuánto que está en el gobierno y cada vez hay más pobres”.

“Esperemos que hasta el 10 de diciembre el gobierno tenga la razonabilidad que no ha tenido hasta ahora y la madurez que le pide la gente”.

Héctor Gay

“Para calificar a alguien hay que saber de dónde partió, y cuando vino Héctor había un intendente massista que se quería ir, que no quería ser. Cuando Héctor asume no había para pagar los sueldos y cero obras, esa intendencia recibió a Gay. Hoy la deja financieramente bien, con 20 obras importantes en funcionamiento”.

Gabinete

“Va a ser el gabinete de Nidia Moirano, lo voy a anunciar el lunes. Estoy preparada, he demostrado en Bahía Blanca que tengo una vocación de servicio de toda la vida y estoy en un equipo con Patricia y Néstor, que tienen la firmeza que se necesita”.