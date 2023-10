Píparo prometió austeridad y combate a las mafias

Alentada por la buena perfomance que tuvo en las PASO, la candidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires Carolina Píparo, tuvo un mano a mano con La Brújula 24 en el que adelantó tres ejes de su eventual gestión: austeridad, auditorías en la obra pública y combate a las mafias que manejan la droga.

“Si resultamos ganadores el domingo, me voy a juntar con mi equipo que se viene preparando tanto para ese día. Tengamos en cuenta que, de los 19 ministerios actuales, quedarán sólo 9”, dijo la postulante del espacio que encabeza Javier Milei en la charla con este medio luego de la conferencia de prensa que compartió junto al postulante a la Intendencia Oscar Líberman.

Junto a Oscar Líberman, candidato a la Intendencia local, la postulante a la Gobernación. Foto Pablo Noir / La Brújula 24

En la entrevista, Píparo explicó de dónde saldrá el dinero que piensa redistribuir para destinarlo a los sectores donde se lo necesita. “Si uno mira el presupuesto, hay muchos lugares de dónde ahorrar dinero más allá de que voy a pelear por los fondos que le corresponden a la Provincia: la Legislatura, los cargos políticos…cuando Kicillof le baja el precio y dice que no es tanto, lo cierto es que es un montón”, afirmó.

El control de las obras públicas en marchas es otro de los puntos que la candidata a la Gobernación planteó como centrales desde su planificación. “Las obras que se van a apuntalar son las que permiten mitigar el impacto de las inundaciones y por supuesto rutas, para que la gente pueda viajar mejor. Más de esa obra pública no se va a poder por las prioridades que nos fijaremos”, advirtió.

En la misma línea ratificó la idea de reducir la composición actual de la Legislatura a la mitad. “Lo de la Unicameral lo dije antes de la PASO y siempre. Pasado el caso ‘chocolate’ e Insaurralde veo que los bloques han presentado”, señaló y reclamó la falta de acuerdos entre oficialismo y oposición de la actual composición para avanzar con la designación de jueces y fiscales.

“Nosotros vamos a tener un bloque grande de Senadores. Hoy están empatados y no se ponen de acuerdo. En el medio no les importa si una víctima no tiene justicia, si los operadores judiciales, jueces y fiscales trabajan muy mal; eso, en mi gobierno no va a ser así”, advirtió.

La candidata a la Gobernación afirmó que el combate a los narcos y a las mafias será una misión que tomarán desde el día “uno” en caso de ganar el domingo. “La gestión de Juntos fue pro víctima, pero declamativo contra las mafias; no hay ningún mafioso preso. Nosotros no sólo vamos a derribar los búnker e incautar droga sino que vamos a ir a fondo con las investigaciones. En ese sentido es necesario trabajar con mayor claridad; no está bien definido qué es narcomenudeo, qué es federal y qué provincial. Cada juez y fiscal hace lo que quiere. No sé si hay que cambiar la ley sino que se trata de trabajar en conjunto dos fuerzas y dos Ejecutivos. Se requiere decisión política y nosotros la tenemos”, amplió.

Consultada sobre la continuidad de la cuenta DNI (una de las formas que tienen los bonaerenses de paliar los efectos de la inflación), Píparo respondió: “Como todo, hay que auditarlo y evaluarlo. Por supuesto que quiero que los bonaerenses estén bien; mi compromiso es laburar para que los bonaerenses estén bien”.