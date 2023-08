“Sin una campaña en serio contra las adicciones, el futuro del país es muy oscuro”

El próximo martes, el Puerto bahiense junto a la productora CACUCA presentarán el ciclo “Hablemos: charla de prevención de adicciones”, que contará con la presencia del afamado actor Gastón Pauls.

Se trata de un encuentro testimonial con el artista y conductor, para generar una concientización en la comunidad sobre la prevención de adicciones y el consumo problemático, en un intercambio genuino y enriquecedor donde se compartirán con la audiencia diversas experiencias.

Esta mañana, en diálogo con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, Pauls señaló que “vengo dando vueltas por el país hace ocho años, di cerca de 500 charlas. En persona estuve hablando del tema, no se si hay alguien que haya dado más charlas que yo en estos últimos años”.

“Tengo información muy precisa de lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país. No está mejor la situación ahora que hace ocho años cuando empecé a dar las charlas. Es terrible lo que se está viviendo”, explicó el profesional. Y a modo de detalle, relató que “he visto chicos de seis años fumando paco, una chiquita de diez siendo abusada contra una pared en una villa y para pagarle los servicios, dicho esto irónicamente, le tiraban una dosis de paco en el piso”.

“Hace tres semanas estuve en un hospital público en San Isidro porque me llamaron los médicos para que fuera a hablar, ellos no sabían qué hacer. Lo que me decían es que estaban ayudando a parir a madres que se fumaron cuatro horas antes del parto, que van con merca en el bolsillo. Y después tenemos al bebé con convulsiones, con síndrome de abstinencia habiendo nacido hacía horas”, sintetizó con indignación.

Y agregó: “La oscuridad llegó al momento de dar a luz, osea que estamos muy tarde en este país. La última campaña fuerte de prevención fue en el 97, y pasaron desde entonces nueve presidentes. De todos los colores, de derecha o izquierda, me chupa un huevo, pero ninguno hizo una campaña y me llama poderosamente la atención”.

“Me pregunto cuántos intereses hay dando vueltas, cuántas bocas se callan. Yo no me meto con el tema narcotráfico porque creo que a esta altura es algo muy difícil de resolver y tampoco hay demasiadas voluntades, yo hablo de prevención”, apuntó Pauls.

Y dijo también que “hay que hacer una campaña en serio, porque no hay una sola decisión que se pueda estar en consumo que sea lúcida y amable. Entonces lo que viene, en torno al futuro de nuestro país, es muy oscuro”.

Cabe recordar que la charla se llevará a cabo el próximo martes a las 14, en el Teatro Don Bosco, con entrada libre y gratuita. Quienes quieran concurrir podrán acercarse a la boletería de lunes a sábados de 16:30 a 20:30 y retirar hasta cuatro entradas por persona.