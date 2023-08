Del Cero, tras el fallo contra Alarcón y su banda: “Felicito a los testigos por la valentía”

El Tribunal en lo Criminal N°1 condenó ayer a Mirta Alarcón, líder de una banda narco. También le aplicó una pena contra otras cinco personas por vender drogas en Bahía Blanca, en el marco de la investigación realizada por la UFIJ N°19.

Mauricio Del Cero es el titular de dicha fiscalía y visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24. En su testimonio aportó datos de cómo se desarrolló todo el proceso. “Los testigos fueron personas civiles que están hartos y fueron muy valientes. Teníamos 13, se notificaron 8 y solo acudieron 5. Los que no fueron tuvieron miedo y los entiendo, pero felicito a los que se animaron”.

“Por el aviso de un policía que les advirtió del allanamiento fuimos recibidos a disparos. Eran varios puntos a allanar, en uno de ellos nos intentaron amedrentar. Se manejaban por Telegram, una aplicación que permite eliminar los chat, pero una de las imputadas cometió el error de hacer una captura de pantalla, la cual fue hallada en la biblioteca de imágenes de los dispositivos de los detenidos”, sostuvo Del Cero, en su charla con el periodista Germán Sasso.

“Los tres jueces analizaron todo lo que consta en la causa, fueron prolijos y puntillosos, dictando un fallo solvente. Igualmente será sometido al análisis del Tribunal de Casación”.

Luego, consideró que “el narcotráfico, su principal problema, es generar delitos que se reproducen de manera exponencial. La venta de droga suele terminar en la muerte de las personas porque el narco sale a financiarse con uso de armas y puede cometer hechos graves. El narco es un efecto multiplicador en el delito, por eso es importante atacar el narcomenudeo”.

“No soy partidario de concentrarse en el narcotráfico en gran escala porque el vecino tiene el problema en el barrio, al que concurren personas que no conoce y pueden ser peligrosas. No significa que lo otro no sea importante, pero son dos frentes de ataque. Todo delincuente al momento de cometer un delito hace el cálculo de costo-beneficio que se altera por el consumo de drogas, por eso hace cualquier cosa”, reveló el representante del Ministerio Público.

Inmediatamente añadió que “de la familia Alarcón hay cuatro condenados: Mirta Alarcón y sus tres hijos, además de un hombre y una mujer más. En teoría deberían estar diez años presos, no sé qué interpretará algún juez. No habría posibilidad de libertad condicional para estos delitos ni ningún otro beneficio extramuros. Operaban en Spurr y Villa Serra, aparecen también los Vidal Ríos como sus abastecedores de droga, por eso no solo se ocupaban del narcomenudeo. Ella dice que era una infiltrada en la banda narco para rescatar a los niños de la droga, ese era su descargo y afirma que tiene conflictos con los Vidal Ríos y otras personas.

“Ese es el universo de delitos que rodea al narco. Tienen un nivel de conflictividad muy grande. El audio que aportó una de las personas que testificó para expresar su temor ante las represalias. Una de las imputaciones contra Alarcón es por vender drogas desde la Unidad Penal, son dos hechos y uno de ellos está grabado. Desde que se permite el uso del celular esto puede ocurrir. Está en Floresta. Con el teléfono solo no se puede, también se requiere de la complicidad de otros actores”, sintetizó en otro segmento de su testimonio radial.

Consultado respecto de lo voluminoso del expediente, Del Cero confió que “la causa tiene 28 cuerpos, ese es el material que fue a juicio y ahora hay otras en trámite como por ejemplo las usurpaciones. Es muy común, en general, tomar tierras para tener un búnker. Hay dos o tres mañas de los narcos: por ejemplo cambiar la chapa del frente de su domicilio. Rara vez le erramos a una casa en un allanamiento. El uso de Telegram también está muy de moda en Bahía Blanca y es más difícil de detectar al abonado porque no permite dar con el número de teléfono. Cuando se hizo efectiva la detención, hubo cinco allanamientos y en el tercero los Alarcón fueron advertidos por el efectivo de la policía. Ellos tenían una quinta donde había un hueco tapado con aislante que cuando fuimos estaba vacío”.

“En el transcurso de los cinco allanamientos no se logró secuestrar gran cantidad de droga, pero eso es porque tenía connivencia con parte de la fuerza. Los soldaditos tenían la orden de acercarse a los autos que no conocían para intimidarlos y que se retiren. Mi temor, cuando se produjo el hecho del hijo de Alarcón baleado, es que se desate un hecho más grave y terminan sufriendo vecinos que no tienen nada que ver con estos hechos. En el caso de este chico de 11 años se pudo intervenir porque fue hospitalizado. Esta señora está hace un año y medio con preventiva y en el barrio no volvimos a tener incidentes. Puede ser que la actividad la pueda ocupar otra persona. No pretendemos eliminar el narcomenudeo pero una sentencia como esta tiene un efecto disuasivo”, finalizó.

Datos del caso

Mirta Alejandra Alarcón fue condenada a la pena de 10 años de prisión por ser autora de los delitos comercialización de estupefacientes -en dosis fraccionadas destinadas de manera directa a potenciales consumidores-, agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por servirse en su operatoria de la utilización de menores de edad.

A Matías Carlos Delgado y a Ezequiel Alejandro Cuevas se les impuso la pena de 8 años de prisión. Sergio Benjamín Cortéz fue condenado a la pena de 7 años de prisión, Anyelén Yohana Díaz fue penada con 6 años y seis meses de prisión y a Sabrina Dalmira Cuevas se le impuso la pena de 6 años de prisión.

Según la causa, todos ellos vendían la droga en los domicilios ubicados en Falcón 2860, Falcón 2870, casa quinta y otras dependencias anexas -emplazadas en la intersección noreste de las vías del ferrocarril y el cauce del arroyo Napostá-, y en la Unidad Penal N°4.

Además, los acusados realizaban entregas de droga mediante encuentros pre acordados o delivery, valiéndose de la utilización de menores de edad, entre los años 2020 y 2021.