Un ex Olimpo se retiró del fútbol por una dura lesión

A los 38 años, y con un último paso por Guillermo Brown de Puerto Madryn en la Primera Nacional, el volante ofensivo Martín Rolle decidió ponerle fin a su carrera profesional.

Faltan pocas fechas para el cierre del campeonato de la Primera Nacional donde Guillermo Brown se juega la permanencia. Aún así, uno de sus referentes decidió colgar los botines. El comunicado:

«Como es de público conocimiento, hace mas de 40 días que me lesioné y no encuentro una pronta solución. Esto me lleva a aceptar que el cuerpo a veces habla, que la cabeza manda más allá de lo que sienta el corazón, y eso me llevó a tomar una anticipada y difícil decisión de retirarme del fútbol profesional. Quiero agradecer a mi actual club Guillermo Brown que supo comprender mi situación y me apoyaron incondicionalmente».

Así las cosas, el volante ofensivo le pone fin a una larga trayectoria que incluyó pasos por Guillermo Brown, Comisión de Actividades Infantiles (CAI), Olimpo, San Lorenzo, Arsenal, Asteras Tripolí, Unión, O’Higgins, Kerkyra de Grecia, Gozzano de Italia y Ionikos también del fútbol griego.

En su retorno a la Banda completó 54 partidos en tres temporadas con un total de 3 goles. En sus palabras también expresó sentimientos sobre esto: «Es un verdadero honor para mi poder cerrar esta etapa de mi vida en el club donde empecé y que siempre tendrá un lugar especial en mi corazón».

Los números de Rolle en Olimpo

En tres temporadas entre el 2009 y el 2012, una en el Nacional B y dos en Primera División, Rolle jugó 109 partidos y anotó 26 goles.

Debutó en Brown de Madryn en 2001 y luego pasó por CAI de Comodoro Rivadavia, Olimpo, San Lorenzo, Arsenal, Asteras Trípoli de Grecia, Unión de Santa Fe, O’Higgins de Chile, Kerkyra de Grecia, Gozzano de Italia, Ionikos de Grecia y Brown de Puerto Madryn.

