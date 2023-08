“No hay pruebas que los incrimine”, dijo el abogado de los detenidos por el intento de saqueo al Vea

El abogado Augusto Duprat, a cargo de la defensa de los imputados por un intento de saqueo en Bahía Blanca, habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24.

Cabe recordar que, tal como informó este medio, tres de ellos aseguraron que estaban en allí “de casualidad”, mientras que el cuarto se negó a declarar en la Fiscalía. Por lo ocurrido, están acusados de tentativa de robo agravado en poblado y banda y por la presencia de menores de edad.

“Lo cierto es que por ahora no hay ninguna prueba que los incrimine. La realidad es que la policía los agarra a dos o tres cuadras de ese lugar, en un amontonamiento de gente, pero no los pudo identificar como que fueron ellos”, explicó Duprat.

Y agregó: “Lo hicieron sin saber a ciencia cierta si eran los que estaban en ese grupo o no, porque los videos que hay agregados a la causa, hasta el momento no hay ninguno identificado. De las actuaciones, no surge ningún testimonio que indique por qué los detienen, no hay una descripción previa”.

“El policía que supuestamente estaba haciendo inteligencia nombra solamente a unos encapuchados, y luego detienen a estas personas alegando que estaban disimulando”, consideró.

Consultado sobre la versión de los imputados, el profesional señaló que “uno estaba por ir a la casa de la novia, tiene 18 años y entrena en San Francisco. Otro, también de 18, estaba caminando por el lugar y el otro dijo que estaba yendo a ver el partido de Boca. Pero los 4 niegan haber estado en ese lugar, dicen que solo estaban cerca”.

“Creemos que no hay elementos para detener a estas personas por un delito como el que se les imputa. Bucatari –uno de los detenidos, con un frondoso prontuario– tiene antecedentes. Él declaró y negó haber estado en ese lugar, es el que dice que estaba yendo a ver el partido de Boca”, añadió.

Y expuso: “No se puede avalar que se detenga por detener a una persona, hay que cumplir con ciertas garantías”.