“Villa Mitre está para grandes cosas en la Liga Argentina”

Villa Mitre se prepara para afrontar la próxima temporada de la Liga Argentina de básquet que comenzará en un par de semanas.

Gastón Fernández hará el debut como DT de Los Guerreros y habló con LA BRÚJULA 24: “La decisión de aceptar Villa Mitre, la verdad que la vi como muy positiva y en un momento muy bueno para mí. Sinceramente mi intención no era volver a Bahía, si no iba a ser por algo profesional, pero bueno cuando se presentó la posibilidad la verdad que la decisión no me costó”.

“Para mí es un desafío muy grande, aparte es en mi ciudad y yo tengo dos hijas, familia entonces como que encajaba todo a la perfección para este gran desafío y más siendo Villa Mitre”, agregó Fernández.

En cuanto a los objetivos que se plantea en el tricolor argumentó que “tenemos que estar lo más arriba posible y llegar de la mejor manera a los playoffs. Creo que tenemos un buen equipo, nos falta un base mayor que estamos intentando conseguir, seguramente va a ser de afuera porque de Bahía es medio complicado que se puedan ir de su club de donde están. Creo que tenemos un equipo muy competitivo llegar de la mejor manera al playoff y ahí veremos para qué estamos, pero creo que estamos para grandes cosas”.

“Estamos trabajando en conjunto con Sebastián Acosta y el profe, y necesitamos la llegada de un asistente más que ahí se está definiendo porque la idea es coordinar todo porque se van a afrontar los torneos tanto el torneo local como la Liga Argentina”, agregó.

Repasando un poco su historia, Fernández, quien actualmente está dirigiendo al Leones de Ecuador, recordó que “jugué hasta el 2011en Bahía como jugador, en torneo local en Alem muchos años, después tuve varios pasos por otros clubes y terminé en Estrella en 2011. Dirigí a categorías menores del año 2000, tanto en Alem como en Estrella, y un período cortito en 2007 en Villa Mitre, y después en el 2012 ya me fui una Liga Provincial: dirigí en Tres Arroyos, Independiente de San Cayetano, de ahí pasé en el 2014 la Liga Patagónica de Río Negro en Atlético Regina, 2015 a la Liga Nacional de Chile, 2016 la Liga Nacional de Colombia, 2016 terminó esa liga y agarré la Liga Federal provincial en Atlético Tala en 2016-2017 y 2017-2018, esas dos temporadas de Liga Federal, 2019 dirigí un paso corto por Argentino de Bahía Blanca, mi salida era si a mí me salía algún ofrecimiento para ir a dirigir afuera, me fui a Bolivia, después volví, estuvo el tema de la pandemia, ahí volví a darle una mano a Argentino y estuve con el tema de la primera local y formativa, y en 2021 agarré a Central Entrerriano en la Liga Federal, y en 2022-2023 en Ecuador”.

En cuanto a la actualidad en el Leones sostuvo que “pasamos a semifinales en una serie durísima que la ganamos 3 a 1 así que ahora arrancamos con la semifinal y bueno con mucha expectativa, es al mejor de cinco, y creo que tenemos equipo para para ganar y pelear el campeonato”.

El plantel

Continúan Javier Bollo (ahora en Leones de Ecuador), Jano Martínez, Federico Harina, Álvaro Chervo (ahora en Jorge Guzmán de Ecuador), Manuel Iglesias (Sub23), Ignacio Alem (Sub23). Además se confirmó el regreso de Franco Pennachiotti.