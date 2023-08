Exembajador Lagorio: “En este momento no es bueno el ingreso en los BRICS”

Ricardo Lagorio habló con La Brújula 24 sobre el ingreso de la Argentina a los BRICS. El analista internacional y exembajador argentino en Rusia, consideró que este no es el mejor momento para ingresar al grupo.

“No es bueno, no es necesario, no mejora nuestra situación económica, sino que muy por el contrario, por Rusia y por Irán, nos pone en un club que no aporta nada”, señaló.

Lagorio comentó que “los BRICS es un grupo de cinco países muy importantes que se juntaron y armaron una especie de club porque no está institucionalizado, no tiene una secretaría permanente ni nada similar”.

“Con Brasil, China, la India y Sudáfrica, la Argentina tiene relaciones independientemente de los BRICS, y tiene el quinto miembro es Rusia, que viene de cometer una de las mayores violaciones a los derechos humanos, que es la invasión a Ucrania y entre los países que también van a ingresar está Irán, con el cual Argentina tiene un contencioso jurídico por terrorismo”, puntualizó.

El exembajador, agregó que “los BRICS no van a generar mayor comercio de manera automática, además, hay que poner en la balanza el comercio con ciertos principios de elementales de convivencia internacional. No podemos apañar al actual gobierno de Rusia, ni de Irán”.