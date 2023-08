Pablo Alarcón actúa a la gorra en una plaza: “Necesito guita para vivir”

Pablo Alarcón llamó la atención de los transeúntes de Plaza Francia al ofrecer una obra de teatro callejero. “Era algo que me faltaba hacer en mi vida. No tengo trabajo en el teatro en este momento y me pareció una buena idea hacer esto ahora, que tengo tiempo. Te confieso, yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir”, comentó el artista que participa en Pasaplatos en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

“Está jodida la situación de los actores, de los barrenderos, de los periodistas, de todos. Estamos jodidos como país. La miseria ha llegado a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando a la gorra, asómbrense de lo mal que está el país”, reflexionó.

Alarcón explicó que, en el rubro actoral, son escasas las posibilidades de tener empleo en los tiempos actuales. “Es un mercado chico. Hoy somos muchos actores. Cuando llegué a Buenos Aires era lunes y el viernes ya estaba trabajando. Hoy no hay trabajo”, sumó.

