“Privatizar el Conicet es la estupidez más grande que escuché”, dijo una investigadora

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, planteó que en caso de ganar las elecciones del 22 de octubre cerrará el ministerio de Ciencia y Técnica y privatizará el Conicet, el organismo que emplea a los científicos e investigadoras. Y justificó esa decisión al afirmar que “no se nota” el aporte de los profesionales del sector al desarrollo de la sociedad y puso en duda “su productividad”.

Al respecto, salió al cruce de esas declaraciones Silvia London, investigadora principal del Conicet en Bahía Blanca y profesora titular del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur. En diálogo con LA BRÚJULA 24, dejó en claro su postura, diametralmente opuestas a las del libertario.

“Estas palabras que dijo Milei en el sentido de que no somos productivos, claramente muestran una falta de conocimiento absoluta y no solamente eso, porque uno mira en las redes que se publican planes de trabajo ridículos porque no tienen nada que ver con la ciencia”, destacó London, en su charla con el programa “Bahía Hoy”.

Paralelamente, sostuvo que “una de las principales consecuencias que hubo de la pandemia fue la salud mental y esas investigaciones que parecen tiradas de los pelos sirven para avanzar en esa dirección. Es todo un gran combo que no puede soslayarse como hizo ayer este candidato. No se nos puede considerar parásitos como hizo ayer en televisión”.

“Hacemos un mea culpa porque quizás nosotros no salimos a decir lo que hacemos porque nos dedicamos a la ciencia. La construcción arranca de las bases más profundas, desde lo teórico. Si no tenemos a alguien mirando cómo se divide una célula las 24 horas a través de un microscopio no podemos pasar al conocimiento aplicado”, afirmó la científica de la ciudad.

Por último esgrimió que “siempre le digo a mis becarios y tesistas que si les dio un resultado inesperado o directamente no lo hubo, en sí misma ya es una conclusión. Privatizar el Conicet es la estupidez más grande que escuché en mi vida. Hablar de parásitos como lo hace Milei pertenece al ámbito de la publicidad política. Ya Cavallo nos mandó a lavar los platos, este tironeo existió siempre porque el desconocimiento es absoluto”.