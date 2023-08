Show y polémica: “Es obvio que no es Luis Miguel el que canta”

El popular cantante bahiense Rulo Delgado se metió de lleno en la fuerte polémica que por estas horas invade las redes sociales: el recital de Luis Miguel en Argentina.

Sucede que no son pocos los que aseguran que, en realidad, el show lo llevó adelante un doble del mexicano. Y en esa línea fue el músico local, en una charla imperdible en aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24. “Con todo respeto lo digo, pero Luis Miguel tiene una voz muy particular, que brilla, con unos agudos muy arriba. Es evidente que no es él el que canta”.

Y agregó: “Todo el mundo se puede equivocar, pero por estas cuestiones de poner el oído yo me doy cuenta si es o no. Anoche, casualmente, un amigo mío que estaba ahí me pasó un video y me puso que era Juan el que cantaba, un alumno mío”.

El músico bahiense no cree que haya sido el Luis Miguel “verdadero”.

“Se lamentaba, como diciendo ‘qué mentira lo que me acaban de vender’. Entonces empezamos a charlar sobre eso, la puesta en escena e imagen pueden ser parecidas, su forma de moverse. Pero tiene la cara desordenada, es otra persona”, argumentó.

De igual modo, Rulo señaló que “el tipo –por el supuesto doble– lo hace bastante bien, pero es imposible hacer el mismo timbre de voz, es único Luis Miguel”.

“Aparte, la voz cambia, las tonalidades varían. Por ejemplo, Roque Narvaja cantaba en sol mayor, pero ahora no se da cuenta que no es la misma voz de aquella época. El timbre de voz, igual, siempre sigue siendo el mismo”, consideró.

Escuchá la nota completa: