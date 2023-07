Mbappé rechazó la exorbitante oferta de Arabia

De un momento a otro, la relación de Kylian Mbappé con el París Saint-Germain tomó un giro inesperado y se rompió. Días atrás, y ante la sospecha de que el delantero tiene arreglado su contrato para irse libre a Real Madrid a mediados de 2024, el PSG tomó la drástica decisión de no llevarlo a la pretemporada con el plantel. La incertidumbre de su futuro hizo que lleguen ofertas de todos lados y la más grande fue la del Al-Hilal de Arabia Saudita, que ofreció 300 millones de euros al club y un impresionante salario de 700 millones por un año para el futbolista, que finalmente optó por rechazar la propuesta.

Según informó el medio francés, L’Equipe, la exorbitante cifra no pudo más que el desafío deportivo, el atacante de 24, campeón del Mundial de Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, priorizó lo deportivo y decidió no aceptar el dinero para mudarse al fútbol asiático aunque PSG ya había dicho que sí por el traspaso del futbolista. De momento, de no haber ningún cambio y el deseo de Mbappé siga siendo irse libre al Merengue el año que viene, la decisión de la institución parisina es la de colgarlo por una temporada.

Real Madrid, el principal candidato

PSG está convencido -asegura el propio Romano- de que Mbappé y el gigante español ya tienen un acuerdo de palabra para asociarse cuando el futbolista quede como agente libre. Ya estuvo muy cerca de hacerlo el año pasado. Lógicamente, el campeón de Francia busca prefiere transferirlo ahora y por una gran suma. Si el Madrid pretende ya a Kylian, deberá ponerse a negociar y eventualmente pagar caro.

El rumor sobre el interés de Barcelona por Mbappé

Desde Francia afirman que PSG y Barcelona tendrán una reunión en las próximas horas, con una supuesta intención del club catalán de contar con los servicios del atacante. Dicen que ofrecería varios jugadores a cambio, ya que no posee una abultada billetera. Sin embargo, no hay indicios de que Mbappé tenga intención de arribar a Catalunya. Por otro lado, uno de los grandes conjuntos que quiere al capitán del seleccionado francés es Chelsea, que estaría estudiando diferentes fórmulas para financiar el movimiento, según RMC Sport.

Fuente: TyC Sports