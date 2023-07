Víctor Manchafico y un gol especial en Tandil

Por Franco Bahl Bariani

Villa Mitre se trajo un punto de Tandil tras el empate en un gol ante Santamarina y ahora ya tiene la mente puesta en el partido de este jueves por Copa Argentina.

El gol lo convirtió el capitán Víctor Manchafico, y de esta manera el defensor de 37 años, logró marcar tras cinco años en el tricolor y más de cien partidos.

“Sumar de visitante siempre es importante, nosotros salimos a buscar los tres puntos como todos los partidos. Pero fue muy duro, muy trabado y no pudimos mantener la ventaja que habíamos logrado. Pero creo que sumar siempre es importante para seguir ahí arriba y estar cerca de nuestro objetivo”, manifestó el defensor en LA BRÚJULA 24.

“Por suerte llegó el gol, este año es el primero que Carlos Mungo me manda a atacar en pelota parada, porque los años anteriores no iba así que no estaba tan cerca del gol, esperemos que no sea el único y que sirvan para ayudar al equipo”, manifestó con alegría.

Sobre su dupla en la zaga central con Federico Mancinelli, una verdadera garantía en el fondo, indicó que “siempre digo que jugar con Fede es muy sencillo, te hace las cosas muy fácil ordenándote siempre, tiene mucha experiencia, y la verdad que estoy muy cómodo con él igual que cuando me toca jugar con los demás centrales”.

Por otro lado, palpitando el duelo de este jueves a las 16 horas ante Godoy Cruz de Mendoza por los 16avos de final de la Copa Argentina, en cancha de Temperley, analizó que “creemos que va a ser muy duro, sabemos que es un rival con otro ritmo y con otros tiempos, pero trataremos de cortar su intensidad y ver si podemos hacer nuestro juego”.

Además agregó que “siempre es lindo enfrentarse a equipos de primera, por suerte ya nos tocó y nos fue bien, esperemos que sigamos haciéndolo de la mejor manera y poder avanzar otra llave más”.