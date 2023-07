Speedway: Agustín Kreder y un viaje a Europa que jamás olvidará

Por Leandro Grecco

Facebook: Leandro Carlos Grecco/Instagram: @leandro.grecco/Twitter: @leandrogrecco

Agustín Kreder acumuló una gran experiencia en tierras europeas, luego de lo que fue el Mundial de Speedway GP4, donde las sensaciones fueron más que positivas y dejaron una puerta abierta para el futuro.

El pampeano de General Campos tiene 13 años y sumó seis puntos, incluyendo un triunfo en lo que fue la primera de las series de la historia de esta cita que tuvo su estreno este año.

“Aunque no tuve un buen comienzo el día de ayer en las pruebas porque la moto no andaba bien , tuve una caída fuerte y demás problemas técnicos. Con cambiar la moto pudimos ir mejorando un poco más”, escribió en sus redes sociales, a la espera de un nuevo desafío. Posibilidades no le van a faltar.