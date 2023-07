Una joven madre y sus tres hijos pierden todo en un incendio

Pasadas de las 3 de la madrugada se desató un voraz incendio en una humilde casa de chapa y maderas ubicada sobre la calle Patricios al 2400, del barrio Villa Caracol.

En ese lugar residía una mujer de 28 años junto a sus tres hijos de 13, 11 y 2 años. Lamentablemente, explicaron los servidores públicos, las pérdidas fueron totales.

“Yo pigo pegado a ellos. Escuchaba gritos, vinieron unos amigos a avisarme, yo estaba medio entredormido. Miré para un costado y se me pasaba el fuego por encima de la casa. Me dijeron que arrancó sobre el lado de la puerta y no podían salir”, le relató a La Brújula 24 Juan, un vecino de los damnificados.

“Hay una de las nenas que se quemó un poco un brazo y parte del pelo. Yo también tengo dos nenas, creo que si los vecinos no me ayudaban agarraba también mi casa. Debe haber pasado algo con la estufa eléctrica”, comentó.

“Es mucho el frío que uno pasa. Yo viví en una casa de chapas y por más que pongas cinco frazadas no alcanza. Ahora vivo en casa de material y mi nena duerme hasta con campera. Ahora se comió todo el fuego”, remarcó.

En el lugar del incidente trabajaron en conjunto una brigada de bomberos del Cuartel Central, personal de Defensa Civil y agentes de la Policía. Asimismo, se le dio aviso a los servicios de la guardia de Desarrollo Social para brindar asistencia a la familia.

Fotos del siniestro, cortesía Defensa Civil: