David Vega clave en La Armonía y más vigente que nunca

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

David Vega estuvo muy cerca de convertirse en el “Rey” de la Liga del Sur. Pero sin dudas tendrá revancha. Es que el volante zurdo de 42 años está más vigente que nunca y el domingo pasado en la final que jugó para La Armonía ante Huracán por el torneo Apertura de la Liga del Sur lo demostró.

El “Chori” entró ni bien comenzó el segundo tiempo y a los seis minutos empató el partido -tras una gran jugada colectiva y la asistencia de Marcio Antón-. Pero además revolucionó el juego y le cambió la cara al equipo que incluso estuvo muy cerca de quedarse con la final con el último cabezazo de Walter Linares que terminó dando en el travesaño.

Luego, en los penales, Vega convirtió el único gol de su equipo que terminó cediendo ante el Globo por 3 a 1 tras el 1 a 1 en los 90 minutos.

“El balance ha sido muy bueno. Nos preparamos para esto desde el primer día de la pretemporada. Era clave hacernos fuertes de local para conseguir los puntos que obtuvimos y después de visitantes tratar de sacar la mayoría. Nos hicimos fuertes en nuestra cancha y para lo que queremos nosotros que es mantener la categoría es fundamental seguir de esta manera”, sostuvo Vega en diálogo con LA BRÚJULA 24.

“Desde el primer día que el cuerpo técnico nos citó para la pretemporada sabíamos que íbamos a afrontar un torneo muy difícil. Nosotros tenemos gente con experiencia y chicos con mucha hambre, con ganas de crecer y que saben escuchar. Por eso esta primera parte ha sido muy buena a pesar de no haber conseguido la final”, reflexionó.

Además en cuanto al análisis de la final fue claro: “Creo que fue un tiempo para cada uno. El primero para Huracán y el segundo para La Armonía. Nos fuimos con mucha tristeza y con mucho dolor porque estuvimos cerca de conseguir el Apertura. Pero hay que felicitar a Huracán porque tienen jugadores que lo hacen muy bien y por algo fueron los primeros. Ahora tenemos que seguir adelante y hay que destacar que ascendimos y jugamos la final en Primera. Me saco el sombrero por mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes y por toda la gente. Y duele porque sentimos que estuvimos ahí, muy cerca”.

Ahora en modo Clausura. “Arranca otro torneo y no te da tiempo a nada. Tenemos que estar al pie del cañón. Tenemos una buena cantidad de puntos pero tenemos que seguir. Jugamos como una final todos los partidos”, remarcó

Por último, sobre cómo se sintió en esta final, destacó que “la verdad es que lo disfruté mucho, a esta edad no es fácil. Cuesta el día a día. La cabeza me dice una cosa y las piernas otra, pero al estar en este club y con estos compañeros me dan fuerza para seguir adelante. Me tratan bárbaro, con mucho respeto y me ayudan mucho. Desde el cuerpo técnico hasta el último dirigente. El club sigue creciendo y eso es para destacar”.