River visita a Barracas Central con la misión de acercarse más al título

River, cómodo puntero de la Liga Profesional de Fútbol con diez puntos de ventaja sobre el escolta Talleres, visita este sábado a Barracas Central con el fin de dar otro paso más hacia el título, en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha 22.

El encuentro se juega a partir de las 15 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, ubicado en el barrio porteño de Barracas, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El equipo dirigido por Martín Demichelis es líder con 50 puntos, 10 más que Talleres (40) y es tanta la ventaja que sacó que la única incógnita a resolver para por saber cuando dará la vuelta olímpica, si en la siguiente fecha cuando reciba a Colón o luego cuando visite a San Lorenzo.

River es amplio favorito ante Barracas Central, que sumó 24 puntos y no parece tener argumentos futbolísticos como para complicarlo.

En el profesionalismo jugaron en el Monumental en la LPF de 2022 con triunfo de River 2 a 0; mientras que a nivel amateur lo hicieron 13 veces con siete victorias riverplatenses, cuatro de Barracas y dos empates.

PROBABLES FORMACIONES:

RIVER PLATE (4-1-3-2): Franco Armani; Andrés Herrera, Robert Rojas, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez; Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

BARRACAS CENTRAL (4-1-4-1): Andrés Desábato; Mauro Peinipil, Francisco Álvarez, Franco Tolosa, Juan Ignacio Díaz; Rodrigo Herrera; Facundo Mater, Iván Tapia, Rodrigo Insúa, Brian Calderara; Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.

Fecha 22

Sábado 1° de julio

15.00 Barracas Central – River

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR: Ariel Penel

AVAR: Maximiliano Del Yesso



17.30 San Lorenzo – Rosario Central (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Wenseslao Meneses

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta



19.00 Estudiantes – Central Córdoba (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Manuel Vázquez

Árbitro asistente 2: Mariano Ascensi

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Javier Uziga



21.30 Talleres – Godoy Cruz (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Ezequiel Brailovsky

Domingo 2 de julio

15.00 Independiente – Huracán (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Verlotta



17.00 Colón – Racing (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bruno Bocca

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Bonfa



19.00 Instituto – Belgrano

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanotta



19.30 Banfield – Argentinos (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Suárez



19.30 Defensa y Justicia – Tigre (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Lucas Novelli



21.30 Boca – Sarmiento

Árbitro: Silvio Trucco

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Bryan Ferreira

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Romero

Lunes 3 de julio

20.00 Newell’s – Gimnasia (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Facundo Tello

AVAR: Gabriel Chade

