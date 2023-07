El número 17: renunció otro DT de la Liga Profesional

Atlético Tucumán no atraviesa el mejor presente deportivo, aunque en la noche de este viernes sumó un triunfo importante sobre Unión por la Liga Profesional pero recibió una sorpresiva noticia: renunció Lucas Pusineri.

El entrenador confirmó su salida del cargo una vez finalizado el partido y así se lo hizo saber al presidente Mario Leito.

“Me llamó y me comunicó que se iba. Aparentemente por las presiones y los resultados que no se conseguían. Tenía la decisión tomada sea cual sea el resultado de hoy”, confirmó el dirigente.

“En nuestro club sostenemos mucho a los técnicos. Por menos que esto, algunos cambiaron dos. Nosotros lo sostuvimos a Lucas pese a no conseguir resultados. No me esperaba la renuncia de Pusineri más allá de los rumores” , añadió.

De esta forma ya son 17 los entrenadores que han dejado su puesto a lo largo de las 22 fechas que se llevan disputando de la Liga Profesional, un número que sin lugar a dudas resulta alarmante.

Todos los DT que se fueron

Marcelo Saralegui (Colón)

Alexander Medina (Vélez)

Abel Balbo (Estudiantes)

Leandro Stillitano (Independiente)

Hugo Ibarra (Boca)

Gustavo Munúa (Unión)

Diego Flores (Godoy Cruz)

Rodolfo De Paoli (Barracas Central)

Diego Dabove (Huracán)

Javier Sanguinetti (Banfield)

Carlos Ruiz (Arsenal)

Lucas Bovaglio (Instituto)

Ricardo Gareca (Vélez)

Diego Martínez (Tigre)

Sebastián Méndez (Unión)

Sebastián Battaglia (Huracán)

Lucas Pusineri (Atlético Tucumán)

