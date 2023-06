Jorge Rial trató de “ladronas” a las amigas de Morena

La periodista Laura Ubfal brindó su habitual columna de espectáculos en La Brújula 24. Porque como siempre, todo lo que tenés que saber lo encontrás en el aire de “Hora Pico”.

Jorge Rial contra su hija

“Según él fueron las amigas de Morena las que cometieron el delito –en relación al robo famoso de tarjetas, dinero y demás en “LAM”-. Evidentemente América tiene todo, pero por algo no lo quieren difundir. Por eso Rial está enojado, pero es una causa que avanza. Están las cámaras en el pasillo. No se si es que las cuidan o que no les interesa más el tema, deben querer dejarlo ahí”.

Estefi Beradi se fue

“Además en el canal pasa de todo, ayer Stefi Berardi hizo un show, y da vergüenza ajena”

“Empezaron a hablar de la querella penal que le hizo Yanina, dijo que el abogado no la quería dejar hablar y se encerró en el camarín, se puso a tomar mate y después dijo que se iba. Yo hablé con Ángel anoche y me comentó que habrá una rotación de panelistas, no habrá nadie fijo. Yanina se tomará 15 días de vacaciones y están tratando de convencer a Alfano. Lo que pasa que no se puede decir nada por contrato”.

Fede Bal, emocionado

“Está shockeado por la nominación –Martín Fierro-, ayer hablé con él y me comentaba que estaba muy contento. Estaba andando en bicicleta y lo llamó su madre, casi se cae”.

“Hubo algunas sorpresas, la falta de Telenoche por ejemplo. Aunque no fue su mejor año. Seis nominaciones para Gran Hermano, con lo cual estamos contentos. Ningún programa de espectáculos quedó nominado”.

