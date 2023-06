Messi quería comer churros en Rosario pero no atendían su llamado

Un local de churros de Funes, barrio de Rosario donde se hospeda Lionel Messi durante sus estadías en la Argentina, vivió un momento que jamás olvidará. El lunes recibieron un pedido del capitán de la Selección e insólitamente casi se quedan sin atenderlo.

Todo ocurrió luego del partido que la Selección jugó ante Indonesia para completar su gira por Asia de la Fecha FIFA. En ese compromiso, Messi no estuvo porque ya se encontraba de vacaciones en Rosario. Por la tarde, Leo quiso comer churros. Antonela Roccuzzo llamó al local ubicado en la calle Gustavo Cochet para hacer un pedido. En el local, el teléfono no paraba de sonar sobre las 17, pero nadie atendía. Fue Sofía, la encargada del local, la que explicó lo sucedido. “Lo que yo hago siempre es registrar el número y después escribirle, así que lo contacté. Me pidió tres docenas de churros y lo mandamos”, dijo a TN.

Cuando hicieron el pedido, nadie podía creer que era el mismísimo Lio Messi. “El cadete tardó casi 45 minutos en volver, estaba casi temblando y llorando porque no podía creer lo que le había pasado. Nos dijo que Antonela fue quien lo atendió, que Mateo lo abrazó, y Leo lo saludó desde el fondo de la casa. No pudo tomarse una foto, pero se llevó ese recuerdo”, contó Sofía, aún incrédula.

Juan Pablo, el cadete que fue a la casa de Lio, admitió que no pudo controlar sus emociones al ver al astro. “Fue el mejor día de mi vida, sigo sin poder creerlo. Pienso en ese momento y se me vuelven las lágrimas a los ojos”.