Internaron a Carmen Barbieri y preocupa su estado de salud

Tras la preocupación que surgió esta semana en torno a la salud de Carmen Barbieri, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar, panelista del programa que ella conduce por Ciudad Magazine, anunció que fue internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, donde está siendo sometida a estudios.

Cabe destacar que en los últimos días la madre de Fede Bal faltó a Mañanísima y su ausencia generó cierta inquietud, ya que no es la primera vez que su estado de salud le impide ir a trabajar.

A través de su cuenta de Twitter, Pampito compartió la noticia de que Carmen fue internada en el mencionado centro médico para “prevenir una neumonía” y expuso que el cuadro era el de un “broncoespasmo”.

“Estos días Carmen no se venía sintiendo bien y por eso faltó al programa. Hoy a la mañana fue a la guardia y quedó internada para prevenir una neumonía, el cuadro es broncoespasmo. Va a pasar la noche en la Clínica Zabala y le realizarán algunos estudios”, escribió el sábado Pampito en la red social del pajarito.

Posteriormente, el periodista eliminó el tweet original y lo reemplazó por otro en el que explicaba que Carmen tenía síntomas respiratorios persistentes que no mejoraron con el tratamiento en casa, por lo que la clínica decidió mantenerla en observación y realizarle más estudios.

Sin embargo, no fue el único en compartir información. Estefi Berardi, quien también es integrante del programa comentó sobre la salud de la conductora en sus redes sociales. Según ella, están descartando la posibilidad de una neumonía y explicó que “quieren descartar que no sea un principio de neumonía. Me cuenta que después del COVID sus pulmones quedaron débiles, por eso se enferma seguido”.

“Estaba con broncoespasmos. Esperemos nos sea nada grave, le den bien los estudios y el lunes vuelva a su casa”, escribió Berardi en su cuenta.

