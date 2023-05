La columna de la Ubfal: Doman vuelve al canal donde un programa dice adiós

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, días antes de que se empiece a filmar la película para Amazon Prime Video basado en la corta y agitada vida de Nahir Galarza, quien tiempo atrás se convirtiera en la mujer más joven en recibir una pena de prisión perpetua como única acusada por el crimen de Fernando Pastorizzo.

“El Trece sigue haciendo cambios en busca de recuperar un posicionamiento en el rating y entre ellos, el canal producirá un magazine para las 17 con la doble conducción de Pollo Alvarez y de Chino Leunis. La idea es potenciar el horario para dejarle mejor número al nuevo ciclo de entretenimientos que hará Darío Barassi, que estrenaría el 29 de mayo. El programa que termina es el que anima la actriz paraguaya Lali González, ¿De qué signo sos? que no termina de funcionar en tiempos en los que la gente se conoce por aplicaciones. Como anticipó LAM el enroque hará que Pollo Alvarez deje la conducción de Nosotros a la Mañana a fin de mes. El programa de Kuarzo seguirá y ya convocaron para ponerse al frente a Fabián Doman, quien así volverá a la pantalla de eltrece, una vez más. Doman ya se fue y volvió muchas veces de la tele. De América para ir a hacer relaciones institucionales en Edenor, después renunció para ir a Independiente, se fue después del Club y ahora regresa a eltrece”.

“Después de trabajar con el doctor Fernando Burlando en su estudio de La Plata (con el que terminó muy mal), la doctora Elba Marcovecchio tiene su estudio propio en Capital y ahora llegará a la tele como figura de América, tras ser invitada a muchos programas de todas las emisoras por casos de celebritys. La convocatoria para la mujer de Jorge Lanata le llegó por parte de la productora Mandarina (donde el periodista hizo su documental Hache y va por su segunda temporada para Star Plus) para integrarse al staff diario del nuevo ciclo que animará Mariana Fabbiani. Según adelantó Marina Calabró en Mitre, El diario de Mariana estará debutando en junio en América con un panel de actualidad donde también estarán, entre otros, Ceferino Reato y donde tentaron a Marcelo Polino, quien no formará parte del programa porque ya está en el jurado del Bailando y también lo convocaron de Polémica en el Bar. Por estas horas, Elba tiene varios casos de figuras conocidas, como el del ex marido de Fernanda Callejón, Ricky Diotto, molesto por la exposición de su hija Giovanna en las redes; y recientemente Marcovecchio fue noticia porque después de cuatro años dejó de representar a Valeria Lynch, quien, justamente, la cambió por Fernando Burlando, alterada porque no quiere pagarle ni un peso a su ex, Cau Bornes, quien reclama lo que le correspondería por 10 años de casados”.

“En la noche del jueves, los tres finalistas de Gran Hermano, Julieta, Marcos y Nacho fueron convocados para compartir un evento en Unicenter. Al subirse al escenario hubo locura total entre el público que se había enterado de la presencia en vivo de los hermanitos y el griterío fue increíble cuando Marcos y Juli bailaron juntos al ritmo de La Konga. Para Juli fue un día especial porque también estrenó con Flor Vigna su video Mal ahí, donde las chicas bailan increíble y proponen un romance entre ellas”.