La emotiva publicación de Manu tras el fallecimiento de su padre

Jorge “Yuyo” Ginóbili, el padre de Manu, falleció este viernes en la tarde y el astro del básquet utilizó las redes sociales para hacer público un emotivo mensaje.

“¡Cómo lo voy a extrañar a este viejito! Qué suerte tuve en tenerlo!”, publicó en español y en inglés. El mensaje iba acompañado de una foto donde Manu abraza a Jorge.

“Yuyo” padecía una enfermedad que deterioró su salud y que le impidió asistir al acto donde Manu ascendió al Salón de la Fama de la NBA. En su discurso le dedicó una palabras que fueron el momento emotivo de la noche.

🇦🇷 Cómo lo voy a extrañar a este viejito! Qué suerte tuve en tenerlo! ❤️❤️

🇺🇲I'm gonna miss this guy big time. So lucky to have had him for so long! ❤️❤️ pic.twitter.com/5YBi9IXs5P