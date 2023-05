Guerra entre trapitos e inspectores

La Plaza Rivadavia fue escenario esta mañana de un incidente violento que resultó en la detención de un supuesto trapito.

Martín Moyano, Director de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad, explicó que este tipo de situaciones “son bastante cotidianas” en Bahía, ya que los inspectores de parquímetros tienen disputas diarias con los trapitos que quieren controlar de forma irregular el estacionamiento.

Según Moyano, estas personas cobran a los vecinos un dinero por el estacionamiento, “pero después no quieren que los inspectores dejen una infracción, si corresponde”.

A pesar de que la presencia de un cuerpo de trabajadores específico ayudó a reducir este problema con el tiempo, aún persisten algunas situaciones complicadas, dijo el funcionario.

En esta ocasión, el incidente ocurrió durante una feria en la Plaza Rivadavia, cuando dos inspectoras fueron confrontadas por un trapito que terminó golpeando a una de ellas. “Afortunadamente, ambas están bien gracias a los protocolos de seguridad que implementamos para no exponer al personal”, indicó.

Según Moyano, el supuesto trapito detenido no es habitual del lugar, sino que parece haber llegado para aprovechar la feria. Si bien el incidente es preocupante, destacó la importancia de no hacer caso omiso a las órdenes. “Es un momento complicado a nivel general, eso el inspector lo sabe, pero no se puede hacer caso omiso a las indicaciones”, sintetizó.

Escuchá la nota: