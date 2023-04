“Lo de Cuchán ya no sorprende”

Viviana Lozano, abogada de la familia de Luciana Moretti, la joven que fue asesinada, descuartizada y prendida fuego en el 2004 por Pablo Cuchán, habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24, respecto del último caso de violencia contra una mujer que tuvo como protagonista al exconvicto.

Primero, la profesional consideró que “hay que ubicarse en el contexto de que cuando ocurrieron los hechos, en el 2004, el Femicidio no era una figura en el Código Penal. Y eso no quiere decir que el crimen de Luciana hubiera sido tipificado de esa manera”. Además, recordó, “se lo condenó a 18 años de cárcel, se le dio libertad condicional y hace 1 año y 7 meses exactos obtuvo la libertad por el agotamiento de la pena”.

“Allá por 2017 nosotros solicitamos la revocación de ese beneficio, por unos supuestos hechos de violencia en Monte Hermoso, pero la víctima no ratificó la denuncia, con lo cual no teníamos nada en concreto. Luego volvimos a pedirla cuando lo encontraron viajando en un micro de larga distancia y no había pedido el permiso. No nos hicieron lugar porque entendieron que la defensa comunicó que viajaba por unos trámites de un recurso”, expuso Lozano.

Y agregó: “En Semana Santa de 2019 –Borracho, Pablo Cuchán chocó contra un árbol y terminó en una comisaría– lo que planteamos desde el particular damnificado era que una de las reglas de conducta era que no podía consumir alcohol, y él ahí se negó a un control. Con eso obtuvimos la revocación de esa condicional, él siguió pidiendo dicho beneficio y no se le hizo lugar. Pero se le agotó la pena”.

Por otra parte, a modo de análisis Lozano consideró que “lo que hay que plantearse es qué falló la reinserción social. A una persona que estuvo más de una década privada de su libertad, ¿qué tratamiento se le dio para que cuando salga vuelva a cometer hechos de similares características?. Si los informes en su momento decían que no estaba en condiciones de reinsertarse en la sociedad y sin embargo salió, habrá que cambiar la ley”.

“Desde la familia Moretti se hizo todo lo posible, incluso más, para que cumpla con la pena completa. Ya cumplida es responsabilidad del Estado, que le abrió la reja a un sujeto que no estaba en condiciones de reinsertarse a la sociedad”, dijo.

Y cerró, respecto del último acontecimiento en el que Cuchán volvió a agredir a una mujer: “No me sorprendió, era previsible. Y seguramente lo va a seguir haciendo”.