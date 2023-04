Valentino Alaux, el joven que brilla en la zonales: “Mi objetivo es llegar al TC”

Por Leandro Grecco

Facebook: Leandro Carlos Grecco/Instagram: @leandro.grecco/Twitter: @leandrogrecco

Decir que Valentino Alaux es el futuro del automovilismo sería faltar a la verdad. El joven piloto ya es presente y lo demuestra con un 2023 en el que se convirtió en un protagonista de peso de las categorías zonales, pese a sus 17 años, donde tiene aún mucho por aprender y progresar.

“Estar viviendo este momento es algo muy lindo. En parte es inesperado por el hecho de que nunca me imaginé lograr estos resultados. Siempre soñé con ganar en este tipo de autos y no me veía alcanzando este rendimiento afuera del karting”, sostuvo Alaux, en su charla con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Y agregó que “por suerte es todo lo contrario de lo que pensaba y me hace muy feliz. Con los pilotos qué hay, saber que puedo ser candidato a campeón, es grandioso por mi familia que siempre está apoyándome y dándome consejos”.

“Los objetivos son los mismos que los de muchos chicos de mi edad, poder llegar al Turismo Carretera. Ser un Alaux más que correría en esta categoría después del legado que está dejando mi papá (Sergio) y el que dejó mi abuelo. Mi meta el año que viene es empezar a subir esa escalera comenzando por el TC Pista Mouras”, recalcó, respecto a la importancia de quienes lo rodean.

En ese mismo sentido, sostuvo que “mi entorno es mucho para mi, son los que están cuando te bajás del auto, cuando pasa algo y festejas. Mi familia es algo hermoso por el hecho de que nos apoyamos los unos a los otros”.

“Pase lo que pase, siempre nos vamos a sentar en ronda a comer un asado y a compartir todos juntos. Me siento privilegiado de tener una familia así, que siempre me da consejos de buena manera”, concluyó Valentino.