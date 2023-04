IndyCar: complicada carrera de Agustín Canapino en Long Beach

La IndyCar Series disputó su tercera fecha de la temporada 2023 en el circuito callejero de Long Beach ubicado en California, pista en donde la categoría corre desde 1984 (no hubo carrera en 2020 por la pandemia). Kyle Kirkwood logró su primera pole luego de marcar un tiempo de 1:06.287 en la última ronda de clasificación mientras que Agustín Canapino quedó en el 26° lugar.

En los primeros segundos de carrera ya se presentaría el primera auto de seguridad por Hélio Castroneves, quien hizo un trompo y se golpeó contra el muro entre las curvas 1 y 2 pero pudo continuar. En el reinicio Kirkwood mantuvo el primer lugar mientras que Callum Ilott, el otro piloto de Juncos Hollinger Racing, pinchó un neumático y tuvo que entrar a pits bajo bandera verde.

El piloto de Andretti Autosport trató de escaparse del resto pero para la vuelta 21 todas las diferencias desaparecieron cuando Scott Dixon chocó contra la barrera de neumáticos en la curva 8 y salió el auto de seguridad. Todos entraron a pits, a excepción de Canapino quien pasó a ocupar la primera posición y de esta forma liderar sus primera vueltas en la categoría.

Se dio el reinicio con el piloto de Arrecifes al frente pero se encontraría con Illott, quien estaba rezagado, y por evitarlo tuvo un contacto con Castroneves y un roce con el muro. Esto provocó daños en la suspensión trasera en el monoplaza N°78 y dejo a Canapino detenido en pits durante varias vueltas. Todo esto fue aprovechado por Josef Newgarden quien se convirtió en el nuevo líder de la competencia.

Benjamin Perdersen se quedó detenido en la curva 1 en la vuelta 45 pero solo generó una amarilla local. 7 giros después Newgarden inauguró las detenciones en pits, Kirkwood siguió en pista y usó gran parte del Push-To-Pass para hacer una gran diferencia, y una vez que cumplió con su detención, el piloto del monoplaza N°27 recupero el liderato de la carrera.

Romain Grosjean quedó en el segundo lugar mientras que Newgarden y Colton Herta empezaron a pelear por la tercera posición, algo que aprovechado por los dos primeros para escaparse. Por su parte, Canapino volvió a pista en la vuelta 60 con 25 vueltas menos y logró recuperar las posiciones de los 2 pilotos que abandonaron: Dixon (primer abandono desde 2021) y Rinus VeeKay.

Finalmente Kirkwood logró mantener a raya a su compañero de equipo y terminó alcanzando su primera victoria en la categoría, en lo que es apenas su segunda temporada y la tercera carrera con el equipo Andretti. Grosjean fue segundo y Marcus Ericsson completó el podio mientras que Canapino finalizó en el 25° lugar.

“Esto es increible” dijo Kirkwood después del festejo. “Que día. El día más tranquilo que he tenido en dos años, y fue una victoria. Estaba tan feliz solo con la pole de ayer, pero ahora estoy en la luna. Esto es increíble para todo el equipo. Tuvimos un día estelar para todo el equipo con Andretti Autosport”.

Por su parte, Canapino declaró lo siguiente en sus redes: “Veníamos muy bien y a buen ritmo. La situación con Callum, el salía de boxes intentando recuperar su vuelta con gomas frías y me trabe átras de el. Perdí la diferencia que había hecho en el relanzamiento y por no querer pasarlo, para evitar un accidente entre compañeros, perdí tiempo. Castroneves me intento pasar para recupera su vuelta que yo no sabía ya que pensé que estaba en segundo lugar, problemas de comunicación que debemos solucionar, y ahí en ese momento se me rompe el auto”.

Con estos resultados Ericsson vuelve a ser el líder del campeonato con 110 puntos, seguido por O’Ward con 95 y Alex Palou es tercero con 91 unidades. La próxima carrera será en el circuito de Barber Motorsports Park el 30 de abril a partir de las 16:20hs (hora de Argentina), la cual va a ser a 90 vueltas y transmitida por Star+.

Fuente: LB24 / Vavel.