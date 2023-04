Comienza la undécima fecha, sobresale el clásico San Lorenzo-Boca

La Liga Profesional 2023 no cesa su curso y para esta semana, sin actividad por las copas Libertadores y Sudamericana, se programó la undécima fecha del fixture entre el martes 11 de abril y el jueves 13. Entre los 14 partidos sobresale el clásico San Lorenzo vs. Boca Juniors, que se jugará el miércoles en el Nuevo Gasómetro con arbitraje de Facundo Tello.

El líder de la tabla de posiciones, River Plate, recibirá en el estadio Monumental a Gimnasia de La Plata con el objetivo de lograr su sexta victoria en fila. Además juegan Racing vs. Newell’s, Rosario Central vs. Independiente e Instituto vs. Vélez, entre otros cotejos atractivos. La jornada se abrirá con Barracas Central vs. Platense y se cerrará con Tigre vs. Sarmiento.

Tanto San Lorenzo-Boca, miércoles desde las 17, y River-Gimnasia, el jueves a las 19, serán transmisión de Cadena 3 Bahía FM 99.5.

Cronograma de la fecha 11 de la Liga Profesional 2023

Martes 11 de abril

14.00 Barracas Central – Platense (TNT Sports)

Árbitro : Ariel Penel.

: Ariel Penel. Árbitro asistente 1 : Gerardo Lencina.

: Gerardo Lencina. Árbitro asistente 2 : Adrián Delbarba.

: Adrián Delbarba. Cuarto árbitro : Julio Barraza

: Julio Barraza VAR : Lucas Novelli.

: Lucas Novelli. AVAR: Gerardo Carretero.

19.00 Argentinos – Unión (TNT Sports)

Árbitro : Fernando Rapallini.

: Fernando Rapallini. Árbitro asistente 1 : Pablo Acevedo.

: Pablo Acevedo. Árbitro asistente 2 : Gisela Trucco.

: Gisela Trucco. Cuarto árbitro : José Carreras.

: José Carreras. VAR : Germán Delfino.

: Germán Delfino. AVAR: Juan Pablo Belatti.

21.30 Banfield – Defensa y Justicia (ESPN Premium)

Árbitro : Nicolás Lamolina.

: Nicolás Lamolina. Árbitro asistente 1 : Diego Bonfá.

: Diego Bonfá. Árbitro asistente 2 : Mariana De Almeida.

: Mariana De Almeida. Cuarto árbitro : Mauro Biasutto.

: Mauro Biasutto. VAR : Mauro Vigliano.

: Mauro Vigliano. AVAR: Gastón Suárez.

21.30 Instituto – Vélez (TNT Sports)

Árbitro : Silvio Trucco.

: Silvio Trucco. Árbitro asistente 1 : Gabriel Chade

: Gabriel Chade Árbitro asistente 2 : Daniel Zamora.

: Daniel Zamora. Cuarto árbitro : José Díaz.

: José Díaz. VAR : Nazareno Arasa.

: Nazareno Arasa. AVAR: Diego Verlotta.

21.30 Central Córdoba – Lanús (ESPN Premium)

Árbitro : Fernando Echenique.

: Fernando Echenique. Árbitro asistente 1 : Cristian Navarro.

: Cristian Navarro. Árbitro asistente 2 : Iván Núñez.

: Iván Núñez. Cuarto árbitro : Nelson Bejas.

: Nelson Bejas. VAR : Héctor Paletta.

: Héctor Paletta. AVAR: Javier Uziga.

Miércoles 12 de abril

16.30 San Lorenzo – Boca (ESPN Premium)

Árbitro : Facundo Tello.

: Facundo Tello. Árbitro asistente 1 : Juan Pablo Belatti.

: Juan Pablo Belatti. Árbitro asistente 2 : José Castelli.

: José Castelli. Cuarto árbitro : Pablo Echavarría.

: Pablo Echavarría. VAR : Hernán Mastrángelo.

: Hernán Mastrángelo. AVAR: Maximiliano Del Yesso.

19.00 Belgrano – Huracán (TNT Sports)

Árbitro : Luis Lobo Medina.

: Luis Lobo Medina. Árbitro asistente 1 : Marcelo Bistocco.

: Marcelo Bistocco. Árbitro asistente 2 : Matías Bianchi

: Matías Bianchi Cuarto árbitro : Yamil Possi.

: Yamil Possi. VAR : Ariel Penel.

: Ariel Penel. AVAR: Diego Romero.

19.00 Racing – Newell’s (ESPN Premium)

Árbitro : Fernando Espinoza.

: Fernando Espinoza. Árbitro asistente 1 : Ezequiel Brailovsky

: Ezequiel Brailovsky Árbitro asistente 2 : Lucio Mendez.

: Lucio Mendez. Cuarto árbitro : Germán Delfino.

: Germán Delfino. VAR : Diego Abal.

: Diego Abal. AVAR: Julio Fernández.

21.30 Estudiantes – Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Árbitro : Yael Falcón Pérez.

: Yael Falcón Pérez. Árbitro asistente 1 : Ariel Scime.

: Ariel Scime. Árbitro asistente 2 : Mario Bardina.

: Mario Bardina. Cuarto árbitro : Sebastián Zunino

: Sebastián Zunino VAR : Salomé Di Iorio.

: Salomé Di Iorio. AVAR: Darío Herrera.

21.30 Rosario Central – Independiente (TNT Sports)

Árbitro : Jorge Baliño.

: Jorge Baliño. Árbitro asistente 1 : José Savorani.

: José Savorani. Árbitro asistente 2 : Walter Ferreyra.

: Walter Ferreyra. Cuarto árbitro : Joaquín Gil.

: Joaquín Gil. VAR : Fernando Rapallini.

: Fernando Rapallini. AVAR: Lucas Germanotta.

Jueves 13 de abril

14.00 Arsenal – Godoy Cruz (TNT Sports)

Árbitro : Rodrigo Rivero.

: Rodrigo Rivero. Árbitro asistente 1 : Mariano Altavista.

: Mariano Altavista. Árbitro asistente 2 : Lucas Ripoli.

: Lucas Ripoli. Cuarto árbitro : Javier Delbarba.

: Javier Delbarba. VAR : Leandro Rey Hilfer.

: Leandro Rey Hilfer. AVAR: Mariana De Almeida.

16.30 Colón – Talleres (ESPN Premium)

Árbitro : Sebastián Martínez.

: Sebastián Martínez. Árbitro asistente 1 : Facundo Rodríguez.

: Facundo Rodríguez. Árbitro asistente 2 : Hernán Vallejos.

: Hernán Vallejos. Cuarto árbitro : Andrés Gariano.

: Andrés Gariano. VAR : Yael Falcón Pérez.

: Yael Falcón Pérez. AVAR: Diego Bonfá.

19.30 River – Gimnasia (TNT Sports)

Árbitro : Darío Herrera.

: Darío Herrera. Árbitro asistente 1 : Maximiliano Del Yesso.

: Maximiliano Del Yesso. Árbitro asistente 2 : Damián Espinoza.

: Damián Espinoza. Cuarto árbitro : Edgardo Zamora.

: Edgardo Zamora. VAR : Jorge Baliño.

: Jorge Baliño. AVAR: Fabricio Llobet.

21.30 Tigre – Sarmiento (ESPN Premium)

Árbitro : Nicolás Ramírez.

: Nicolás Ramírez. Árbitro asistente 1 : Maximiliano Castelli.

: Maximiliano Castelli. Árbitro asistente 2 : Javier Callegari.

: Javier Callegari. Cuarto árbitro : Cristian Cernadas.

: Cristian Cernadas. VAR : Fernando Espinoza.

: Fernando Espinoza. AVAR: Pablo Echavarría.

Fuente: La Nación